I "Guerrieri" cambiano pelle (e passo). A Sassari l'atletica diventa scuola di vita e inclusione vera

Dopo vent’anni la storica società si rinnova: Irene Sale alla presidenza. Svolta sociale con la Polisportiva "Luna e Sole": atleti normodotati e disabili in pista insieme. Il metodo Secchi: «Niente genitori in trasferta, si impara l'autonomia».

SASSARI – Le storie, quelle che durano, sanno cambiare pelle senza perdere l'anima. Nata nel 2002 ad Alghero come un manipolo di appassionati e trasferitasi a Sassari due anni dopo, la società di atletica leggera “I Guerrieri del Pavone” volta pagina. Il 2026 segna lo spartiacque: dopo oltre vent’anni di onorata carriera, arriva un direttivo giovane, un logo nuovo e, soprattutto, una visione dello sport che va oltre il cronometro.

A guidare il nuovo corso c’è Irene Sale. La neo-presidente ha le idee chiare e poche velleità retoriche: l’obiettivo è accompagnare la crescita di bambini e ragazzi, facendo dello sport una palestra per la vita, non solo per i muscoli. Accanto al vivaio, resta solido lo zoccolo duro dei Master, atleti iscritti da vent’anni che testimoniano come l'amicizia, a volte, valga più di una medaglia. Eppure i risultati ci sono. Da qui è uscito Andrea Agrusti, campione italiano di marcia . La prova che si può fare formazione sociale e, allo stesso tempo, costruire eccellenze.

La scommessa dell'inclusione La vera notizia, però, è l’alleanza strategica con l’ASD Polisportiva Luna e Sole. Non è la solita partnership di facciata. Qui si parla di un contesto integrato dove atleti normodotati e ragazzi con disabilità si allenano insieme . È la prima società in Sardegna a proporre questo modello inclusivo. A garantire che non sia solo uno slogan c'è la direzione tecnica di Tiziana Secchi, tecnico nazionale paralimpico Fisdir, una che il mestiere lo fa da trent’anni e non fa sconti. Il suo metodo è pragmatico, quasi spartano nel senso più nobile: «All’inizio alle trasferte partecipavano anche i genitori ma ho deciso che i ragazzi viaggiassero solo con me. Oggi sanno organizzare la valigia, orientarsi in aeroporto, gestire la stanza». Niente assistenzialismo, dunque, ma autonomia. Imparare a gestirsi, pagare un conto o preparare un bagaglio vale quanto un record personale.

Servizi e squadra La società, attenta al territorio, offre anche corsi di preparazione fisica per i concorsi nelle Forze Armate: un servizio utile, concreto, per chi cerca un futuro in divisa. A coadiuvare la presidente Sale nel nuovo direttivo ci sono Rimondo Rizzu (vicepresidente), Chiara Rizzu (segreteria), Antonio Mura (tesoriere) e Davide Raciti (consigliere e social media manager). Una squadra rinnovata per una società che ha capito una cosa fondamentale: correre è bello, ma correre tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno, è meglio.