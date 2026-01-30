Alghero, rapina al supermercato di via Berlinguer: pistola puntata alla cassiera

Momenti di paura nella serata di ieri alla Conad City di via Berlinguer, nel quartiere della Cunetta, dove un uomo ha messo a segno una rapina poco prima dell’orario di chiusura.





Erano circa le 20.45 quando il malvivente è entrato nel punto vendita e, dopo aver minacciato la cassiera con una pistola, si è impossessato dell’incasso, dandosi poi alla fuga.





All’interno del supermercato, in quel momento, erano presenti anche alcuni clienti, intenti a fare la spesa negli ultimi minuti prima della chiusura, fissata per le 21. La situazione ha generato forte agitazione tra i presenti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.





Subito dopo l’accaduto è scattato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore della rapina. I militari stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel supermercato e nelle vie circostanti.





L’episodio riporta alla memoria un precedente avvenuto nel 2016, quando lo stesso punto vendita era stato teatro di una rapina con modalità simili. Un fatto che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nella zona e sulla necessità di prevenire il ripetersi di episodi di questo tipo.





Le indagini sono in corso. Ogni ulteriore sviluppo sarà valutato dagli inquirenti nelle prossime ore.