Sassari, il premio "Masala" a Francesca Arcadu e Tonino Cocco. Riconoscimento anche per lo chef Tavera

Sabato mattina la cerimonia nella sede de "La Sorgente". Festeggiata anche una volontaria centenaria.

SASSARI – Sabato 31 gennaio, alle ore 10, la sede dell’Associazione "La Sorgente" in via Vittorio Bottego ospiterà la cerimonia di conferimento del Premio "Peppino Masala", intitolato al fondatore del sodalizio sassarese e del "Polisoccorso Alghero".

Due i nomi scelti per questa edizione. Il riconoscimento andrà a Francesca Arcadu, premiata per la sua costante attività a favore delle persone con disabilità e per essere diventata un punto di riferimento nelle iniziative solidali. Per le stesse motivazioni il premio sarà assegnato anche al dottor Tonino Cocco, da tempo vicino alle attività sociali promosse dall’associazione.

Durante la mattinata verrà consegnato anche un attestato di benemerenza a Fausto Tavera, Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari. Un gesto per sottolineare la sua "solidarietà attiva" e l'attenzione rivolta alle persone in stato di difficoltà e indigenza.

L'evento, che si svolge annualmente alternandosi tra Alghero e Sassari a conferma del legame con il Polisoccorso, prevede anche un momento di festa per una volontaria centenaria, decana dell'impegno sociale del gruppo.