Kledi e i professionisti del palco sbarcano ad Alghero. Quattro weekend per imparare il mestiere

Danza, musical e voce: al via i workshop Ichnu. Si parte a febbraio con Ginepro, chiusura a maggio con il celebre coreografo tv. Iscrizioni entro il 31 gennaio.

ALGHERO – Alghero diventa aula magna per chi vuole vivere di spettacolo. Tornano in città gli "Workshop Ichnu", un ciclo di appuntamenti formativi che porta in Riviera professionisti di rilievo nazionale per lezioni dedicate a danza, musical, voce e cultura hip hop. Il nome che domina la locandina dell'edizione 2026 è quello di Kledi Kadiu. Il danzatore e coreografo, volto storico della televisione italiana e oggi formatore per le nuove generazioni, sarà protagonista dell'appuntamento finale dedicato alla Modern Dance, previsto per il 30 e 31 maggio 2026.

Il calendario. Il programma didattico copre tutta la primavera e inizia tra pochi giorni. Si parte il 7 e 8 febbraio con il Musical Theatre affidato a Christian Ginepro, attore e regista attivo tra teatro, cinema e tv. Il mese successivo, 21 e 22 marzo, il focus si sposta sulla tecnica vocale con “Colori della Voce”: in cattedra sale Gianluca Sambataro, pianista e vocal coach, punto di riferimento nel panorama gospel italiano. Ad aprile spazio alla cultura urbana. Il 18 e 19 aprile arriva Still (al secolo Roberto Paulis), danzatore e coreografo pluripremiato, per il workshop di Hip Hop.

Iscrizioni chiuse a fine mese. I corsi si svolgono ad Alghero e sono aperti a danzatori, performer, cantanti e studenti di ogni età. Non è un evento di massa: l'accesso è a numero chiuso fino a esaurimento posti. Il termine ultimo per iscriversi è fissato tassativamente al 31 gennaio.