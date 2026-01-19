Loceri nel Medioevo digitale: Comune isolato da 7 giorni. Il Sindaco perde la pazienza: "Ora denuncio la Tim"

Uffici paralizzati e servizi bloccati da una settimana per un guasto alla linea. L'ira dell'amministrazione nel pieno dell'allerta meteo: "Interruzione di pubblico servizio, situazione inaccettabile".

LOCERI – Nell'era in cui ci riempiamo la bocca di transizione digitale e intelligenza artificiale, basta un cavo rotto per riportare un intero paese all'età della pietra, o quasi. Succede a Loceri, in Ogliastra, dove il tempo amministrativo si è fermato da sette giorni. Da una settimana esatta il Comune è «completamente privo di connessione Internet». Una paralisi.

Un disservizio che l'Amministrazione definisce «grave, prolungato e non più tollerabile», capace di compromettere il funzionamento della macchina pubblica e l'erogazione dei servizi essenziali. Pratiche ferme, sportelli zoppicanti, impossibilità di «svolgere le normali attività amministrative» o di «garantire la continuità operativa». Il Municipio punta l'indice contro il colosso delle telecomunicazioni, la «TIM – Telecom Italia S.p.A.», ritenuta responsabile di quella che ormai ha assunto i contorni di una vera e propria «interruzione di pubblico servizio».

Il silenzio e l'emergenza. Ciò che fa infuriare gli amministratori non è tanto il guasto, che può capitare, quanto la gestione del dopo. Nonostante le segnalazioni e i «ripetuti solleciti», a distanza di una settimana «il servizio non è stato ripristinato né sono state fornite risposte chiare, tempi certi o un’interlocuzione adeguata». La faccenda diventa grottesca, e rischiosa, se si guarda fuori dalla finestra. In queste ore di «allerta meteo», il Comune dovrebbe essere la torre di controllo del territorio, collegata costantemente con la «Protezione civile» e capace di comunicare con la popolazione. Invece, il Comune è cieco e muto. Una situazione definita «particolarmente allarmante».

L'ultimatum. Il Sindaco prepara le carte bollate. «È una situazione gravissima e inaccettabile – dichiara il Sindaco –. Un Comune non può essere lasciato isolato per una settimana intera, senza risposte e senza soluzioni. Se il servizio non verrà ripristinato immediatamente, procederemo alla denuncia per interruzione di pubblico servizio». Dagli uffici fanno sapere di essere rimasti «sgomenti» dal fatto che in sette giorni non si sia riusciti a garantire nemmeno un «livello minimo di assistenza» a un ente che tutela la sicurezza pubblica. La pazienza, a Loceri, è offline.