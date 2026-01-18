Cronaca Sarà la Sardegna ad aprire la “Louis Vuitton 38ª America’s Cup”, che assegnerà il titolo a Napoli nel luglio del 2027.

Sarà la Sardegna ad aprire la “Louis Vuitton 38ª America’s Cup”, che assegnerà il titolo a Napoli nel luglio del 2027. A Cagliari, nella sala conferenze del terminal crociere, è stata presentata, infatti, la prima Regata preliminare, voluta e finanziata dall’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e organizzata grazie alla collaborazione con “ACE - America’s Cup Event”, con il “Team New Zealand”, il Governo italiano, in particolare il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e la società Sport e Salute Spa. La prima regata si terrà nel Golfo degli Angeli, nello specchio d’acqua antistante il porto di Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026. Sono cinque i team finora iscritti, che parteciperanno ciascuno con due imbarcazioni AC40 monotipo “foilingl”, una delle quali dedicata a equipaggi formati da donne e giovani velisti. Nelle prime giornate i team si sfideranno in una serie di regate di flotta, al termine delle quali i primi due in classifica si affronteranno in una finale “winner takes all” che determinerà il vincitore della regata.



Per tutti i team in gara alla “Louis Vuitton 38ª America’s Cup”, quella in Sardegna sarà la prima vera occasione di confrontarsi, valutare le prestazioni e osservare le diverse tattiche di regata. La presentazione dell’evento è stata introdotta e moderata dall’Assessore regionale del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, Franco Cuccureddu, che ha sottolineato quanto sia stato complesso superare la concorrenza di altre realtà e produrre una serie di accordi e di atti amministrativi, mantenendo, nei lunghi mesi di difficili trattative, l’assoluta riservatezza. L’Assessore ha voluto ringraziare i propri dirigenti e funzionari, così come quelli di Sport & Salute SpA, Grant Dalton, Leslie Ryan e Luis Saenz Mariscal di “America’s Cup Event” e, in particolare, il Ministro Andrea Abodi, l’A.D. di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. “La Sardegna, per la sua stessa condizione insulare, ha un profondo legame con la vela – ha affermato Cuccureddu – e non è certamente un caso se le prime sfide italiane all’ “America’s Cup” siano nate in Sardegna con Azzurra o se la nostra realtà ospiti alcuni fra i principali eventi sportivi legati alla vela: diversi campionati che hanno assegnato i titoli iridati di classi olimpiche e non. Così come non è casuale che “Luna Rossa” abbia scelto Cagliari come propria base o che questo mare abbia cresciuto un’atleta medaglia d’oro olimpica, Marta Maggetti”. “Siamo certi che ospitare la prima regata preliminare della più antica competizione sportiva al mondo – ha concluso l’Assessore del Turismo – avrà un’importante ricaduta in termini di promozione dell’immagine turistica della nostra Regione, in questo 2026 nel quale la Sardegna è stata individuata, come “Best Destination” in Travel da Lonely Planet”. Dopo gli interventi di saluto del Presidente dell’Autorità del Sistema portuale della Sardegna, Domenico Bagalà, del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, del Comandante Marittimo della Sardegna e di Presidio Interforze, Amm. Enrico Pacioni, e, in video collegamento, del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Amm. Sergio Liardo, e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha preso la parola l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. “La “Road to America’s Cup 2027” prende il via da Cagliari, punto di partenza di un percorso storico che porterà per la prima volta la Louis Vuitton America’s Cup in Italia, a Napoli. Nel Golfo degli Angeli, la Sardegna ospita la prima regata preliminare, confermando Cagliari come protagonista internazionale della vela, dell’innovazione e della sostenibilità, nonché sede della base operativa di Luna Rossa, eccellenza che il mondo ci invidia. Il ruolo di Cagliari non è frutto del caso. Grazie a condizioni di vento e di mare straordinarie, a una solida reputazione internazionale e a una legacy sportiva consolidata, la città era già stata individuata nel 2015 come sede delle regate veliche nel dossier di candidatura di Roma 2024, seguita poi da ulteriori opportunità nel 2020 e nel 2023, che non hanno poi trovato compimento. Un percorso che oggi trova una realizzazione concreta. L’America’s Cup 2027 rappresenta non solo una competizione sportiva, ma un progetto di sviluppo, crescita dell’economia blu e valorizzazione dei territori, con benefici duraturi. Fondamentale il sostegno del Governo, del Ministro Abodi, delle istituzioni e della Regione Sardegna, che hanno creduto sin dall’inizio in una visione capace di proiettare l’Italia al centro della scena internazionale”. La Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, si è soffermata sull’importanza di eventi di questo livello per la città capoluogo e per l’intera Sardegna. “Essere oggi al Molo Ichnusa, nel contesto che il team di Luna Rossa occupa da 12 anni, insieme agli organizzatori dell’America’s Cup, significa sostenere un’opportunità di straordinario valore non solo per Cagliari, ma per l’intera Sardegna. Ospitare l’evento inaugurale della 38ª Louis Vuitton America’s Cup rappresenta un riconoscimento internazionale della nostra Isola come luogo ideale per la grande vela, grazie a un campo di regata unico, a condizioni naturali eccezionali e a una lunga tradizione sportiva e marittima. Questa manifestazione è molto più di un appuntamento sportivo: è una vetrina globale che ci consente di raccontare Cagliari e la Sardegna al mondo, valorizzandone il mare, i paesaggi, la capacità organizzativa e il legame profondo con la cultura nautica. È anche il segno di un investimento che guarda al futuro, perché eventi di questo livello generano sviluppo, rafforzano il turismo sportivo e contribuiscono a destagionalizzare i flussi, creando nuove opportunità per il territorio e per le comunità locali”. A chiudere la serie degli interventi istituzionali è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Siamo orgogliosi non solo di poter ospitare l’America’s Cup in Italia, a Napoli, ma che il viaggio inizi già a metà di quest’anno nelle acque italiane di Cagliari, una scelta non scontata che ci ripaga del grande impegno profuso, un luogo iconico per il movimento velico, casa di Luna Rossa, che abbiamo contribuito a scegliere come venue della prima regata preliminare delle World Series. Questa scelta è la conferma del riconoscimento della tradizione velica italiana e offre la possibilità di promuovere e far crescere ulteriormente l’apprezzamento nei confronti di questo sport affascinante, ispirando anche le nuove generazioni, oltre a dare ulteriore impulso al turismo sportivo in questa meravigliosa Regione. L’Italia sarà nuovamente al centro del mondo, da protagonista, attraverso lo sport e gli eventi internazionali”. Alla presenza delle autorità, della stampa e dei rappresentanti dei Team, provenienti da Nuova Zelanda (Emirates Team New Zealand), Italia (Luna Rossa), Svizzera (Alinghi), Gran Bretagna (Athena) e Francia (K-Challenge), i responsabili di ACE - America’s Cup Event, Leslie Ryan e Luis Saenz Mariscal, hanno poi illustrato, anche col supporto di un video emozionale, i dettagli tecnici dell’evento e la complessa macchina organizzativa, che ha già acceso i motori in Sardegna per arrivare pronti all’evento del prossimo maggio. Leslie Ryan, Direttrice dell'Evento, ha commentato: “La pianificazione è già a buon punto qui a Cagliari, in Sardegna, per offrire a maggio prossimo un evento spettacolare. Un campo di regata nella baia visibile da terra per gli spettatori, un villaggio regata centrale ricco di contenuti e maxi-schermi che saranno allestiti lungo il porto e accessibili a tutti. Si prospetta un programma di quattro giorni ricco di azione”.