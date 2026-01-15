Rivoluzione Olbia Calcio: via gli svizzeri, il club è tutto di Prosoccer. E la prima mossa è il ritorno di Ninni Corda

Firmato a Torino il passaggio del 100% delle quote: finisce l'era della Swiss Pro Promotion. Azzerato il Cda. Venerdì la presentazione, ma il nuovo direttore tecnico è già ufficiale: è l'ex di Como, Foggia e Alghero.

TORINO/OLBIA – La parentesi elvetica dell'Olbia Calcio si chiude definitivamente in uno studio notarile di Torino. Da oggi, la società gallurese cambia padrone e, contestualmente, cambia pelle anche sul campo. La notizia è duplice: la Prosoccer S.r.l. ha acquisito il 100% delle quote del club e ha subito piazzato il primo colpo da novanta nell'organigramma tecnico, nominando Ninni Corda nuovo direttore dell'area tecnica.

L'addio a Swiss Pro L'operazione finanziaria sancisce l'uscita di scena della Traino Swiss Pro Promotion. Una cessione totale. Con la firma, la nuova proprietà ha fatto scattare immediatamente il "repulisti" amministrativo: il vecchio Consiglio di Amministrazione è stato sciolto ed è stato nominato un nuovo board che ha già assunto il controllo operativo. Le promesse della vigilia sono quelle classiche di ogni nuovo corso: “Sostenibilità economico-finanziaria”, “rafforzamento dell’organizzazione” e “valorizzazione del settore giovanile”. La Prosoccer ha dichiarato di voler operare “nel rispetto della storia, dell’identità e del territorio”, cercando di ricucire quel dialogo con tifosi e istituzioni che forse si era sfilacciato.

Il fattore Corda Se a Torino si maneggiavano le carte bollate, a Olbia si pensa al campo. E la scelta della nuova proprietà è un segnale di belligeranza sportiva. Il nuovo responsabile dell'Area Tecnica è Ninni Corda, un nome che in Sardegna (e non solo) evoca campionati vinti e carattere da vendere. Corda è uomo di campo con un curriculum pesante: "Corda ha vinto oltre nove campionati nel corso della sua carriera" ricorda la nota del club, citando le esperienze sulle panchine e nelle dirigenze di Como, Foggia, Savona, ma anche le piazze isolane di Tempio e Alghero. Nel suo bagaglio c'è anche un passaggio internazionale come scout del CD Leganés nella Liga spagnola. La società gli affida le chiavi del progetto sportivo, “certa che il suo contributo rappresenterà un valore aggiunto fondamentale”.

L'attesa per il Mister Il quadro non è ancora completo. Venerdì 16 gennaio, alle 17:00, nella sala stampa del "Bruno Nespoli", la nuova proprietà si presenterà alla città. In quell'occasione, accanto a Corda, siederà anche il nuovo allenatore. L'era Prosoccer è appena iniziata, e la prima mossa suggerisce che non sarà un'era di transizione.