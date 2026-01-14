Alghero, il futuro si decide a gennaio: porte aperte al "Roth". Due sabati per scegliere tra turismo, robotica ed economia

Dal 13 gennaio via alle iscrizioni. L'Istituto Tecnico apre le aule di via Diez e via degli Orti: laboratori attivi e docenti a disposizione per orientare i ragazzi delle medie.

ALGHERO – Per migliaia di famiglie sarde è arrivato il momento delle scelte che pesano. Da martedì 13 gennaio sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027. Scegliere la scuola superiore non è mai un azzardo da fare a occhi chiusi, ma un investimento che richiede informazioni precise. Per questo, l’Istituto Angelo Roth ha deciso di spalancare i portoni delle sue sedi per due pomeriggi di "Open Day".

L'appuntamento è fissato per sabato 17 e sabato 24 gennaio, dalle ore 16:00 alle 19:00. In queste due date, le sedi di via Diez e di via degli Orti diventeranno una vetrina operativa dove docenti e studenti accoglieranno i ragazzi delle medie e i loro genitori. L'obiettivo è mostrare non solo i programmi, ma la vita reale della scuola: gli ambienti, le facce, gli strumenti.

Due anime, un unico Polo L'offerta del "Roth" si divide in due grandi filoni, pratici e mirati al mercato del lavoro. Da una parte c'è l'Area Economico-Gestionale (nella sede centrale). Qui si formano i professionisti dei servizi e delle aziende.

Amministrazione, Finanza e Marketing: il classico ragioniere evoluto, con una declinazione moderna che include anche l'articolazione a Indirizzo Sportivo , per chi vuole unire la gestione aziendale al mondo dello sport.

Turismo: indirizzo cruciale per una città come Alghero, focalizzato su lingue straniere, valorizzazione del territorio e competenze organizzative per il settore terziario.

L'officina del futuro: il Tecnico Industriale Dall'altra parte, nella sede di via degli Orti, batte il cuore tecnologico dell'istituto. Qui la teoria lascia subito spazio alla pratica. Durante gli Open Day sarà possibile visitare i laboratori di Chimica, Fisica, Impianti elettrici, Automazione e Robotica. Gli indirizzi sono quelli che oggi garantiscono sbocchi immediati: Informatica e Telecomunicazioni ed Elettrotecnica ed Elettronica. Non sarà una visita da museo: i ragazzi potranno partecipare a brevi attività pratiche, vedere progetti realizzati dagli studenti e capire cosa significhi studiare l'Internet of Things o il problem solving applicato.

La scuola si propone come un ponte verso il lavoro, unendo la preparazione teorica a quella laboratoriale. Per chi è indeciso, questi due sabati sono l'occasione giusta per chiarirsi le idee e fare una scelta, come dicono dal Roth, "informata, consapevole e motivata".