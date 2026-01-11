Cagliari, la solita notte brava in piazza Yenne. Molesta i clienti e picchia il dipendente: 25enne nei guai

Piazza Yenne, cuore della movida cagliaritana, torna teatro di intemperanze. Un giovane di 25 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per episodi simili, ha deciso di rovinare la serata ai clienti di un locale del centro.

Il copione è quello classico e sgradevole: prima le molestie ai tavoli, poi lo scontro. Quando il personale lo ha invitato ad allontanarsi per far tornare la tranquillità, lui ha risposto alzando le mani. A farne le spese è stato un dipendente del locale, aggredito dal giovane. Per fortuna, se la caverà con pochi giorni di cure.

A calmare i bollenti spiriti sono dovuti intervenire i Carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno bloccato il ragazzo. Il bilancio della serata, per il 25enne, è l'ennesimo guaio con la giustizia: è scattata la denuncia a piede libero per lesioni.