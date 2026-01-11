Movida sicura tra Budoni e Dorgali: via le patenti a chi beve troppo. Spunta anche una mazza di ferro

Giro di vite dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola sulle strade della costa e dell'interno. Nella giornata di ieri, i militari hanno messo in atto un controllo straordinario del territorio concentrandosi sui comuni di Budoni, Torpè e Dorgali. L’obiettivo era duplice: arginare la piaga della guida in stato di ebbrezza – anticamera di troppi incidenti stradali – e prevenire risse e reati contro la persona nei luoghi della movida.





Il bilancio dell'operazione racconta di una notte movimentata. Il "palloncino" dell'etilometro non ha perdonato: cinque automobilisti sono stati denunciati a piede libero perché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico ben oltre la soglia di tolleranza. Per tutti è scattato l'immediato ritiro della patente. Uno di loro, per non farsi mancare nulla, circoalava anche con il veicolo privo della revisione obbligatoria. Un sesto automobilista, risultato positivo ma "lievemente" sopra il limite, se l'è cavata con una sanzione amministrativa.





Ma i controlli non si sono fermati all'alcol. Nei guai è finito anche un uomo trovato in possesso di una mazza in ferro, portata in luogo pubblico senza alcuna giustificazione plausibile. Una perquisizione più approfondita ha svelato anche il motivo di tanto nervosismo: addosso aveva una modica quantità di cocaina. Risultato: denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e segnalazione al Prefetto come assuntore di stupefacenti.





Infine, le verifiche hanno toccato anche il rispetto delle norme sull'ospitalità degli stranieri. Un cittadino è stato sanzionato amministrativamente per aver ospitato in un proprio immobile un uomo di nazionalità senegalese (regolare sul territorio) senza averne dato la prescritta comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.