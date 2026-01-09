Alghero, il Parco Manno si rifà il trucco. Tre mesi di cantiere per togliere le barriere e piantare alberi nostri

I Giardini Pubblici Manno, polmone verde e salotto buono (ma un po' acciaccato) di Alghero, si preparano a cambiare pelle. L'Amministrazione comunale ha affidato i lavori per un intervento di riqualificazione che vale 190 mila euro. Soldi che arrivano per la gran parte dalla Regione (140 mila euro dalla Legge di stabilità 2023) e per il resto dalle casse comunali (50 mila euro di cofinanziamento).

Il cronoprogramma è stretto: 90 giorni dalla consegna del cantiere, che è imminente. In questi tre mesi, l'impresa dovrà rimediare ai segni del tempo e dell'usura, concentrandosi su tre aspetti fondamentali: accessibilità, gioco e verde. Il punto critico, noto a chiunque frequenti il parco con un passeggino o una sedia a rotelle, è la pavimentazione. I vialetti interni, oggi sconnessi, verranno rifatti in cemento architettonico, eliminando le barriere che rendono difficile il passaggio.

Ma il progetto guarda anche alla sostanza ludica e botanica. Verranno installati nuovi giochi inclusivi e creata un'area fitness specifica per la riabilitazione motoria. Sul fronte del verde, si cambia filosofia: via le specie alloctone (straniere), spazio a quelle autoctone, per migliorare la biodiversità locale.

Il Sindaco Raimondo Cacciotto inquadra l'opera in un piano più vasto: «Gli interventi programmati confermano l’indirizzo dell’amministrazione per rendere sempre più inclusivo il Parco Manno - e non solo. Sul verde urbano della città è in corso un’ importante serie di investimenti che nel corso del 2026 vedranno la luce con notevoli cambiamenti e risultati positivi per il decoro».

A scendere nel dettaglio tecnico è l’Assessore alle manutenzioni e vicesindaco, Francesco Marinaro, che non nasconde le criticità attuali: «Si interviene su tre fronti – sia nell’area ludica, in continuazione del percorso già intrapreso e concluso nel giugno 2024, con il quale si è realizzata l’area attrezzata, sia con interventi non rinviabili, quali la riqualificazione della viabilità interna, in stato di degrado tale da essere, in diversi tratti, difficilmente percorribile da persone con disabilità ma altrettanto critico per le persone normodotate e infine con la piantumazione di nuove essenze».

Tra tre mesi, se il calendario sarà rispettato, Alghero riavrà i suoi giardini. Meno barriere, più alberi sardi e percorsi dove non si rischia di inciampare.