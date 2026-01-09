Porto Torres, l'antica Roma rivive su tela. Premiati Fenu e Gaspa: le opere andranno al Museo

L'arte incontra l'archeologia e trova casa nel museo cittadino. Si è conclusa con la cerimonia di premiazione, ospitata giovedì pomeriggio nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, l'estemporanea di pittura organizzata dall’associazione TNT Global Art. L'evento si era svolto lo scorso 27 dicembre nel suggestivo scenario dell’Area archeologica, nell'ambito della III edizione di “Non era solo Garum”.

Il tema del concorso, “Gli antichi romani e le terme di Turris Libisonis”, chiedeva agli artisti di interpretare usi e costumi della colonia fondata da Giulio Cesare nel 46 a.C., nel suo periodo di massimo splendore tra il II e il III secolo d.C. Tra gli undici partecipanti, la giuria ha decretato due vincitori assoluti. Il primo posto è andato a Tonino Fenu, che si è aggiudicato il premio di 500 euro; piazza d'onore per Giuseppe Gaspa, premiato con 400 euro. Per l’alto valore delle opere presentate, sono state attribuite menzioni d’onore anche a Mario Gaspa, Sandro Marchi e Inna Boiko.

A valutare i lavori, basandosi su parametri quali composizione, tecnica, aderenza al tema e impatto visivo, è stata una commissione tecnica composta dal direttore del Museo Antiquarium Turritano Stefano Giuliani, dalla storica dell’arte della Direzione Regionale Musei Sardegna Silvia Pinna e dal promotore dell’evento Gavino Sanna. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco, il presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta e il presidente della TNT Global Art Gianni Nieddu.

La notizia più rilevante per la comunità riguarda il futuro delle due tele vincitrici: non finiranno in una collezione privata, ma diventeranno patrimonio pubblico. Le opere sono state infatti donate all’Antiquarium di via Ponte Romano ed esposte permanentemente all’ingresso della struttura, non appena il museo – attualmente chiuso per lavori – riaprirà i battenti con il nuovo allestimento previsto per il mese di giugno.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco: «Questa nuova edizione dell’estemporanea di pittura – ha sottolineato – ha sottolineato ancora una volta il solido rapporto di collaborazione con la TNT Global Art e con il Museo Antiquarium Turritano. L’iniziativa ha rappresentato un’ulteriore occasione per valorizzare il profondo legame della nostra città con l’espressione artistica e con le tradizioni del passato. Ringraziamo dunque tutti i membri dell’associazione per il consueto impegno, gli artisti che hanno partecipato e la giuria che ha accolto con entusiasmo l’invito a decretare i vincitori».