Il postino suona sempre due volte, ma ora arriva in triciclo (elettrico). La rivoluzione "green" nei centri storici

C’era una volta il postino con la borsa di cuoio tracimante missive, che faticava su e giù per le scale e pedalava su biciclette pesanti come cancelli. Quell'immagine romantica e faticosa è ormai archivio. Nel 2026, la consegna della posta – e soprattutto dei pacchi, vera ossessione dell'era e-commerce – diventa una questione di ingegneria avanzata.





Poste Italiane ha deciso di mandare in pensione i vecchi furgoni inquinanti che si incastrano nei vicoli medievali dei nostri centri storici. La soluzione, presentata oggi e già in fase di sperimentazione in Puglia, è un ritorno al passato corretto dal futuro: il cargo e-bike a tre ruote.





Non chiamatela bicicletta, perché sarebbe riduttivo. Si tratta di un prototipo sviluppato in collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile (MoSt) e con partner del calibro di Pirelli e delle Università di Firenze e Bergamo, oltre al Politecnico di Milano. Un laboratorio su ruote, insomma. L'idea è semplice: entrare dove i mezzi pesanti non possono, rispettando le ZTL e l'aria che respiriamo. Il veicolo ha un vano di carico modulare capace di ingoiare fino a 700 litri di volume per un massimo di 100 chilogrammi di peso. Tre ruote garantiscono che il mezzo non si ribalti sul pavé sconnesso delle nostre città d'arte, anche a pieno carico.





Ma la vera notizia non è che si pedala (assistiti da un motore elettrico fino a 25 km/h), ma come si pedala. Questi tricicli sono infarciti di tecnologia: radar per rilevare gli ostacoli, sensori per l'usura degli pneumatici, sistema ABS per la frenata e persino la rigenerazione energetica tramite pannelli fotovoltaici integrati.





C'è poi un aspetto che trasforma il postino in una sorta di sentinella ambientale. Mentre consegna il pacco, la cargo e-bike "annusa" la città: i sensori di bordo rilevano la qualità dell'aria, la temperatura e l'umidità, fornendo dati preziosi alle amministrazioni per gestire lo spazio urbano.





È l'ultimo tassello di una strategia, quella del piano "2024–2028 The Connecting Platform", che vede Poste Italiane guidare una flotta che al 30 settembre 2025 contava già quasi 29 mila mezzi a basse emissioni. L'obiettivo è chiaro: togliere smog dalle città senza togliere il servizio. Se poi il pacco arriva silenzioso e senza bloccare il traffico in doppia fila, tanto meglio per tutti.