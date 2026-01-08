Alghero guarda la Tour Eiffel. Dal 18 aprile si vola a Parigi Orly (e bastano 39 euro)

Per chi vive su un'isola, ogni rotta aerea in più è un ponte verso il mondo, o almeno una scusa per evadere. Da Fertilia, a partire dalla prossima primavera, si potrà raggiungere la Francia senza dover fare il giro dell'oca tra scali e coincidenze.

La data da segnare sul calendario è il 18 aprile. Da quel giorno prenderà il via il nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto di Alghero e Parigi Orly. A operarlo sarà Transavia France, la compagnia low-cost che viaggia sotto l'ombrello solido del gruppo Air France-KLM. Non si tratterà di un volo quotidiano, ma di una spola bisettimanale: si parte il martedì e il sabato. Una frequenza pensata per il turismo, certo, ma utile anche a chi deve muoversi per affari o per andare a trovare parenti emigrati oltralpe.

Il fattore che più interessa ai viaggiatori, di questi tempi, è il prezzo. Le tariffe di lancio partono da 39 euro a tratta. Una cifra che, al netto dei soliti balletti sui bagagli e i posti a sedere, rende Parigi accessibile a tutte le tasche.

L'annuncio è arrivato oggi dalla Sogeaal, la società che gestisce lo scalo algherese, e da Transavia. Per i francesi, la Sardegna è un mercato su cui scommettere. «Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta tra Parigi-Orly e Alghero, che rafforza ulteriormente la presenza di Transavia nel bacino del Mediterraneo», ha dichiarato Julien Mallard, vice direttore commerciale della compagnia. «La Sardegna è una destinazione estremamente attrattiva, che unisce una straordinaria bellezza naturale, un ricco patrimonio culturale e un forte appeal sia per il turismo leisure sia per i viaggi di visita a parenti e amici. Con l'apertura di questo collegamento diretto, offriamo ai nostri clienti un accesso più semplice al nord dell'isola, continuando al contempo ad ampliare il nostro network da Orly con destinazioni perfettamente in linea con le aspettative dei nostri passeggeri».

Soddisfazione, com'è ovvio, anche ai piani alti dell'aeroporto di Alghero, dove ogni nuovo slot riempito è una boccata d'ossigeno. «La nuova rotta arricchisce il portfolio voli dell'aeroporto di Alghero, a conferma dell'impegno del management e della compagnia Transavia nel rafforzare la connettività aerea su Alghero e nel Nord Sardegna, connettendo l'isola alla Francia oltreché alle principali destinazioni europee», commenta Fabio Gallo, general manager di Sogeaal.

Per chi volesse programmare l'estate con largo anticipo, i biglietti sono disponibili per la vendita a partire da oggi. Parigi val bene un biglietto, soprattutto se low-cost.