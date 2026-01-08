Editoria digitale, a Cagliari l’innovazione ha casa a Villanova. Si chiude il progetto, si apre il futuro

Nel cuore storico di Cagliari, tra le vie del quartiere di Villanova, la tradizione ha imparato a dialogare con l'algoritmo. Si è concluso ufficialmente il progetto “Villanova Coworking – Digital Publishing Hub”, un'iniziativa che segna un punto di svolta per l'ecosistema delle startup isolane. Realizzato grazie al voucher per l’innovazione di Sardegna Ricerche e sostenuto da fondi regionali ed europei, il progetto lascia in eredità alla città qualcosa di più di un semplice spazio di lavoro: un vero e proprio ecosistema ibrido per la creazione di contenuti.

Il Digital Publishing Hub non è, infatti, il classico ufficio condiviso. Si configura come una struttura "fisico-virtuale" progettata per abbattere le barriere d'ingresso nel mondo della comunicazione digitale. Da un lato c'è la sede fisica di via San Saturnino, trasformata in uno studio di produzione con sale per registrazioni audio e video e postazioni di editing professionali; dall'altro c'è la piattaforma virtuale, un ambiente avanzato dove l'intelligenza artificiale generativa diventa strumento di lavoro quotidiano per sviluppare progetti editoriali innovativi.

A chi serve? L'iniziativa ha intercettato due bisogni fondamentali del mercato odierno. Il primo è quello delle aziende che necessitano del digital publishing per raccontare i propri prodotti ma spesso non hanno le risorse interne per farlo ad alto livello. Il secondo è quello dei "creators" puri: startup e professionisti che vivono di podcast, format video, realtà aumentata e nuove forme di narrazione. A loro, l'Hub offre gli strumenti per trasformare un'idea in un prodotto editoriale finito, riducendo drasticamente i costi di avvio.

L'evento di lancio e il network La validità del progetto è stata testimoniata durante l'evento di presentazione, intitolato significativamente “Nuovi mondi da raccontare: il futuro dei contenuti digitali”. Un incontro che ha visto la partecipazione di realtà consolidate come Matex TV, Radio Visionair e il Cagliari Calcio, dimostrando come l'innovazione tecnologica sia ormai trasversale, dai media tradizionali allo sport.

Un modello sostenibile La fine del finanziamento non segna la fine dell'esperienza, ma il suo vero inizio. Villanova Coworking ha sviluppato un modello di Platform-as-a-Service: un servizio continuativo che integra spazio, tecnologia e community. L'obiettivo, ambizioso ma concreto, è consolidare Cagliari come laboratorio avanzato per l'editoria digitale, attraendo nuove imprese e rafforzando le collaborazioni con università ed enti di formazione. In un mondo dove il contenuto è re, Cagliari ha appena costruito il suo castello.