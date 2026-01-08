Cronaca In visita a Palazzo Bacaredda la nuova prefetta di Cagliari, Paola Dessì

La nuova prefetta di Cagliari, Paola Dessì, ha fatto visita stamani a Palazzo Bacaredda, dove è stata ricevuta dal sindaco Massimo Zedda. L'incontro, improntato alla cordialità e al dialogo, ha sottolineato l'importanza di una sinergia costante tra Prefettura e Comune per affrontare le sfide del territorio e garantire sicurezza, coesione sociale e servizi efficienti alle cittadine e ai cittadini. Nominata dal Consiglio dei Ministri a dicembre 2025, Paola Dessì subentra a Giuseppe Castaldo e torna nella sua città natale dopo aver ricoperto incarichi di rilievo, come Prefetta a Taranto. La sua esperienza e conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per consolidare il rapporto di collaborazione tra le istituzioni.



Durante l'incontro di questa mattina di mercoledì 7 gennaio 2026 - a cui hanno preso parte anche la vicesindaca Maria Cristina Mancini, la segretaria generale-direttore generale, Antonella Marcello, e il comandante della Polizia Locale, Pierpaolo Marullo - la Prefetta Dessì ha sottolineato l'impegno di lavorare con tutte le istituzioni a favore della comunità. Anche per il sindaco Zedda la collaborazione tra Comune e Prefettura è fondamentale per dare risposte concrete alle cittadine e ai cittadini, soprattutto in un momento in cui è necessario rafforzare i legami istituzionali per affrontare le complessità del presente.