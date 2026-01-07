Cagliari: Draghi, anime e dadi - alla MEM il gennaio si passa giocando. Tre pomeriggi per "viaggiatori immobili"

Finite le feste, smontati gli alberi e digeriti i panettoni, gennaio rischia sempre di essere il mese più grigio dell'anno. A Cagliari però c’è chi ha deciso di combattere la malinconia del rientro con l'unica arma che funziona sempre: la fantasia. La Mediateca del Mediterraneo (MEM) inaugura questo 2026 trasformando la sua Sala Eventi in una ludoteca temporanea, dedicata a chi non ha perso la voglia di mettersi attorno a un tavolo e tirare i dadi.

Si parte subito, da oggi. L'iniziativa è semplice: tre mercoledì pomeriggio dedicati alla cultura ludica, quella fatta di cartoni giapponesi, mappe immaginarie e strategie di gruppo. Niente schermi (o quasi), ma pedine, carte e narrazione. L'ingresso è in via Mameli 164, è tutto gratuito, ma c'è una regola fondamentale: bisogna avere almeno 14 anni. È un gioco, sì, ma per ragazzi e adulti.

Ecco il calendario per chi vuole staccare la spina dalla routine:

Si comincia oggi, mercoledì 7 gennaio alle 16, con "Animem". È il turno del Giappone. Se siete cresciuti (o state crescendo) con i miti del Sol Levante, qui trovate pane per i vostri denti. Sul tavolo ci sono titoli come Lupin III - The Board Game e Attack on Titan - L'Ultima Resistenza. Non serve essere esperti, basta aver voglia di buttarsi nella mischia.

Il secondo appuntamento è per mercoledì 14 gennaio, sempre alle 16. Qui si tocca un classico sacro: Dungeons & Dragons. L'evento si chiama "Double Edition" perché ci saranno due tavoli e due Dungeon Master pronti a guidare i giocatori. Per chi ama il gioco di ruolo, quello vero, dove l'unica grafica è quella che crei nella tua testa, è l'occasione giusta.

Gran finale mercoledì 21 gennaio con "Fantasy MEM". Si torna alle atmosfere epiche e un po' fiabesche. Si potrà giocare a Labyrinth (e scende subito la lacrimuccia per i fan di David Bowie), a Il Signore degli Anelli - Verso Mordor, Mice & Mystics o Drako. Insomma, spade, magia e avventura.

Come partecipare Come detto, non si paga biglietto, ma i posti non sono infiniti e serve la prenotazione. Per bloccare una sedia bisogna mandare una mail a mem@comune.cagliari.it oppure fare un colpo di telefono allo 070.6773859. Un bel modo per passare i pomeriggi di gennaio: al caldo, in buona compagnia e, per qualche ora, in un altro mondo, quello della fantasia.