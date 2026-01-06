Altre 400 piantine nettarifere al Bee Garden: cresce l’oasi della biodiversità ad Alghero

Il Bee Garden Alghero continua ad ampliarsi e rafforza il suo ruolo di presidio ambientale nel territorio cittadino. Nei giorni scorsi sono state messe a dimora altre 400 nuove piantine nettarifere, tra tamerice, corbezzolo e carrubo, che vanno ad arricchire ulteriormente il patrimonio botanico del parco apistico.

Si tratta di specie scelte con criterio: piante autoctone e resistenti, capaci di offrire nutrimento alle api e agli insetti impollinatori e, allo stesso tempo, di adattarsi al contesto climatico locale. Un intervento che non ha solo un valore simbolico, ma incide concretamente sulla tutela della biodiversità e sull’equilibrio dell’ecosistema.

«Il Bee Garden non smette di crescere», spiega Davide Maffei, coordinatore del parco. «Ogni stagione aggiungiamo nuove piante, colori e profumi, rafforzando il nostro impegno nella salvaguardia della natura e nel lavoro di sensibilizzazione verso la comunità».

L’obiettivo resta quello di rendere il Bee Garden un luogo vivo, accessibile e riconoscibile: uno spazio in cui la cura dell’ambiente passa attraverso azioni misurabili e continuative, non attraverso proclami. Con le nuove piantumazioni, il parco consolida la propria identità come laboratorio a cielo aperto di sostenibilità e attenzione alla fauna impollinatrice, sempre più centrale anche nelle politiche ambientali locali.