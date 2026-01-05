Andrea Fabbo alla guida della Asl Ogliastra: medico e manager al servizio del territorio

Lanusei, 5 gennaio 2026. Una solida esperienza clinica unita a un percorso manageriale di alto profilo nel Servizio sanitario nazionale. Con queste credenziali Andrea Fabbo si insedierà nei prossimi giorni nella sede di via Piscinas a Lanusei come nuovo direttore generale della Asl Ogliastra.

Il nuovo Dg arriva in Sardegna dopo aver ricoperto incarichi apicali nel panorama sanitario nazionale. Fino a gennaio 2025 è stato direttore delle Attività socio-sanitarie dell’Ausl di Modena; successivamente, dal febbraio 2025, ha svolto il ruolo di direttore sanitario della Asl di Asti, incarico mantenuto sino ai giorni scorsi.

Classe 1964, di origini irpine e modenese d’adozione, Fabbo ha costruito in Emilia gran parte del proprio percorso professionale. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli nel 1991, ha conseguito la specializzazione in Geriatria all’Università di Parma nel 1996, per poi completare la formazione con un master in Psicogeriatria all’Università di Torino nel 2003. Nel 2025 ha ottenuto un master di secondo livello in “Funzioni direttive e organizzazione dei servizi sanitari” presso l’Università di Bologna.

La carriera clinica prende avvio nel 1996 come medico geriatra all’Ausl di Reggio Emilia. Dal 2000 opera all’Ausl di Modena, dove ricopre diversi incarichi, fino alla direzione di strutture complesse. Tra il 2017 e il 2024 è stato responsabile della struttura complessa “Disturbi cognitivi e demenze”, coordinando l’intera rete geriatrica territoriale della provincia di Modena. Dal 2015 al 2025 ha inoltre seguito il progetto demenze della Regione Emilia-Romagna.

Accanto all’attività gestionale, Fabbo ha sviluppato un profilo scientifico riconosciuto. È vicepresidente della Società italiana di geriatria ospedale e territorio ed è membro di Interdem, rete europea impegnata nella diffusione di interventi psicosociali per migliorare la qualità della vita delle persone con demenza. Durante l’esperienza ad Asti, nell’ambito della direzione strategica, ha avviato il progetto Communit-action, programma orientato alla promozione di stili di vita sani, alla prevenzione delle fragilità e all’inclusione sociale, pilastri di una strategia centrata sulla longevità attiva e sul benessere complessivo della comunità.

Con l’arrivo di Andrea Fabbo alla guida della Asl Ogliastra, l’azienda sanitaria si prepara ad affrontare le sfide del territorio con una direzione che coniuga competenza clinica, visione organizzativa e attenzione ai modelli assistenziali innovativi.