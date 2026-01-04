Porto Torres, evacuazione medica dalla nave di linea Cruise Roma

Un’evacuazione medica in mare è stata coordinata nella tarda mattinata dalla Guardia Costiera di Porto Torres a favore di un passeggero ventitreenne di nazionalità marocchina, colto da un malore mentre si trovava a bordo della nave di linea Cruise Roma, in navigazione da Barcellona verso Civitavecchia.

Il giovane ha accusato un’epigastralgia acuta mentre la nave si trovava a circa dieci miglia dall’Isola dell’Asinara. L’emergenza è stata segnalata intorno alle ore 12:00 alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres, che ha immediatamente avviato il coordinamento dell’intervento in stretto contatto con l’unità della compagnia Grimaldi Lines e con la Direzione Marittima di Olbia.

Dopo una prima valutazione clinica effettuata via radio dal C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), in collegamento con il medico di bordo, è stata disposta l’evacuazione immediata del passeggero per consentirne il rapido trasferimento in ospedale.

La Guardia Costiera ha quindi ordinato il dirottamento della nave verso il porto di Porto Torres, individuando una banchina idonea per l’ormeggio di emergenza. All’arrivo della nave, presso la banchina “ASI 1” del porto industriale, era già presente un’ambulanza del servizio 118, con il supporto di una pattuglia della Guardia Costiera.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 14:00 con lo sbarco del passeggero, affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasportato all’ospedale di Sassari.

Completato l’intervento, la nave di linea Cruise Roma è stata autorizzata a mollare gli ormeggi e a riprendere la navigazione verso il porto di Civitavecchia.