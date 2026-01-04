Carabinieri a cavallo ad Alghero: presenza e controllo nel centro città durante le feste

Nei giorni delle festività natalizie anche ad Alghero si è rafforzata la presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, con servizi mirati di controllo e prossimità nel centro cittadino e nelle aree più frequentate da residenti e turisti.

Le pattuglie della Compagnia di Alghero hanno operato nelle vie del centro storico, lungo il lungomare, nelle aree monumentali e nei quartieri più periferici, con servizi appiedati e attività di vigilanza finalizzate a garantire sicurezza e visibilità dell’Istituzione in un periodo caratterizzato da un forte afflusso di persone.

Nel pomeriggio di ieri, il servizio è stato affiancato dalla presenza dei carabinieri a cavallo della Stazione di Foresta Burgos, insieme ai militari della Stazione di Alghero e al Nucleo Operativo Radiomobile. Un dispositivo utilizzato in contesti specifici, che consente un controllo efficace degli spazi urbani più ampi e affollati, unendo capacità operativa e funzione di deterrenza.

I due cavalli, Palidoro e Primula, hanno attraversato diverse zone della città, attirando l’attenzione di cittadini e visitatori. La loro presenza ha suscitato curiosità e partecipazione, soprattutto tra famiglie e bambini, diventando anche occasione di contatto diretto tra l’Arma e la comunità.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza messo in campo durante le festività, che affianca i servizi ordinari svolti quotidianamente dai Carabinieri. L’obiettivo resta quello di garantire condizioni di tranquillità e vivibilità degli spazi pubblici, assicurando una presenza costante sul territorio e un presidio riconoscibile a tutela della collettività.