Olbia, Carabinieri a cavallo nel centro città durante le festività

Durante le festività di fine anno, il centro cittadino di Olbia è stato interessato da una forte presenza di famiglie e visitatori, complice il calendario di eventi e le iniziative legate al periodo natalizio.

In questo contesto, l’Arma dei Carabinieri ha impiegato anche pattuglie a cavallo per i servizi di vigilanza e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso di persone.

I militari hanno operato nel centro urbano affiancando i dispositivi ordinari del Reparto territoriale, svolgendo attività di prevenzione e presidio durante l’intero periodo delle festività. La presenza a cavallo ha consentito un controllo efficace degli spazi pedonali e delle zone più frequentate, difficilmente raggiungibili con mezzi tradizionali.

Nel corso dei pattugliamenti non si sono registrate criticità rilevanti. La presenza dei Carabinieri a cavallo ha attirato anche la curiosità di cittadini e turisti, in particolare dei più giovani, che si sono avvicinati ai militari durante le attività di servizio.

L’impiego delle pattuglie rientra nei servizi pianificati per garantire sicurezza e ordine pubblico nei periodi di maggiore afflusso, come le festività di fine anno, e si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto per la città.