Il Presepe di Pane di Olmedo non delude le aspettative e fa il pieno di visite nel periodo tra Natale e
Capodanno. L’esposizione, ospitata nella chiesetta romanica di N.S. di Talia, sarà visitabile fino al 6
gennaio con ingresso libero.
Ancora pochi giorni per visitare il 36° Presepe di Pane di Olmedo. L’esposizione che rappresenta un
vero e proprio patrimonio per il paese, resterà allestita nella piccola chiesetta romanica di N.S. di Talia
fino al giorno dell’Epifania, 6 gennaio.
Come già ampiamente descritto, il Presepe di Pane di Olmedo è una vera e propria opera d’arte,
composta da statuette che vengono modellate con maestria dalle sapienti mani delle panificatrici e da
coloro che hanno preso parte al corso diretto dalle due panificatrici più esperte del paese, Maria Talia
Tidore e Mariella Pinna, promosso dal Comune di Olmedo - assessorati Tradizione e Cultura.
Da
tempo, questo gioiello che coinvolge l’intero paese, ha oltrepassato i confini della Sardegna ed è
conosciuto a livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno è stato inoltre mappato come presepe
artistico dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei Presepi.
Ai ragazzi dell’ultimo anno del catechismo è stato affidato il compito di guidare i visitatori alla scoperta
del Presepe di Pane che sarà visitabile, come detto, fino al 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 9.30 –
12.30 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. L’INGRESSO E’ LIBERO.
Il Presepe di Pane è organizzato dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune di Olmedo –
Assessorato alla Cultura e Tradizioni e alla Camera di Commercio di Sassari, all’interno del bando
Salude&Trigu.