AOU Sassari, il 2026 attende il primo vagito: nessuna nascita nelle prime ore dell’anno

Alle ore 13 del 1° gennaio 2026, alla Clinica Ostetrica dell’AOU di Sassari non si sono ancora registrate nascite. Nelle sale parto, però, sono presenti alcune donne in travaglio e il primo vagito del nuovo anno è atteso da un momento all’altro.

Il 2025 si è chiuso con un totale di 1.332 nascite. L’ultima nata dell’anno appena concluso è una bambina di Sassari, venuta alla luce il 31 dicembre alle ore 4.56 con parto spontaneo. La neonata pesa 3,180 chilogrammi ed è stata registrata come l’ultimo arrivo del 2025 nella struttura ospedaliera sassarese.

La mamma ha 28 anni e il padre 45, entrambi residenti a Sassari. La nascita è stata seguita dall’équipe ostetrica composta da Elisa Lutzoni, Antonella Bitti, Luisella Fiorelli e Giovanna Francesca Mura.

Nelle prime ore del nuovo anno l’attenzione resta ora concentrata sulle sale parto, dove si attende la prima nascita del 2026. Un momento che, come ogni anno, segna simbolicamente il passaggio tra due anni e che coinvolge famiglie e personale sanitario, impegnato anche nei giorni festivi a garantire assistenza e continuità di cura.