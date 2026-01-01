Capodanno in sicurezza nel Sassarese: nessuna criticità durante i concerti di fine anno

Durante la notte di Capodanno, nelle piazze di Sassari, Olbia, Alghero, Castelsardo e Arzachena si sono svolti cinque concerti di artisti italiani che hanno richiamato decine di migliaia di persone.

Proprio per l’elevato afflusso di pubblico, la Questura di Sassari ha predisposto un piano di sicurezza rafforzato, coordinando l’impiego di numerosi operatori delle forze dell’ordine e degli enti di soccorso. Oltre alla Polizia di Stato, hanno preso parte ai servizi Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale e Polizie Locali.

L’organizzazione delle misure di sicurezza è iniziata nei giorni precedenti agli eventi. Tutti gli aspetti legati ai festeggiamenti sono stati valutati in Prefettura, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Successivamente, in Questura, si sono svolti specifici tavoli tecnici per definire nel dettaglio l’impiego del personale e le modalità operative, anche tenendo conto del contesto internazionale e nazionale.

I servizi predisposti, che hanno visto anche l’impiego di reparti specializzati, hanno consentito lo svolgimento regolare di tutte le manifestazioni. Secondo quanto comunicato dalla Questura, non si sono registrate criticità e il pubblico ha potuto assistere agli eventi in condizioni di sicurezza.

Nel comunicato si sottolinea infine l’impegno costante delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e delle altre forze coinvolte, in particolare durante le ricorrenze che comportano una forte presenza di cittadini negli spazi pubblici, con l’obiettivo di garantire l’incolumità delle persone.