Capodanno sotto controllo: piano straordinario dei Carabinieri nel Sassarese per sicurezza, viabilità e festeggiamenti senza rischi

Il Capodanno 2026 si avvicina e, con esso, l’attesa di piazze affollate, concerti, spostamenti notturni e località turistiche animate fino alle prime ore del nuovo anno. In questo quadro, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha predisposto un articolato piano straordinario di controllo del territorio, pensato per garantire condizioni di sicurezza diffuse e prevenire situazioni di rischio, tanto per i residenti quanto per i numerosi visitatori attesi nel nord dell’Isola.

Il dispositivo coinvolgerà un numero consistente di pattuglie delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, con una presenza rafforzata nei centri urbani, lungo le principali arterie stradali e nelle aree interessate dagli eventi pubblici. Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza della circolazione stradale: i controlli si concentreranno sulla prevenzione degli incidenti, soprattutto quelli legati all’abuso di alcol o all’assunzione di sostanze stupefacenti. Le pattuglie saranno dotate di etilometri e precursori, con l’obiettivo dichiarato di intercettare comportamenti pericolosi prima che possano tradursi in conseguenze gravi.

Il piano prevede inoltre un pattugliamento esteso e coordinato anche via mare e dall’alto. Saranno infatti impiegate le motovedette dell’Arma dei siti navali di La Maddalena e Porto Torres, insieme agli aeromobili dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri, per assicurare una copertura completa del territorio e un rapido intervento in caso di necessità.

Accanto al fronte della sicurezza stradale, l’attenzione dei militari sarà rivolta anche alla prevenzione dei reati predatori. I momenti di festa, con abitazioni temporaneamente incustodite, rappresentano da sempre un’occasione favorevole per furti e intrusioni. Per questo motivo sono previste specifiche attività di vigilanza, anche con pattuglie in abiti borghesi, mirate a scoraggiare e contrastare eventuali azioni criminali. Parallelamente proseguirà l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle piazze dove si concentreranno i festeggiamenti.

Un capitolo specifico del piano riguarda infine l’uso dei fuochi d’artificio. Per prevenire incidenti spesso gravi, saranno impiegati anche gli artificieri del Comando Provinciale, dislocati a Sassari e Olbia. Il personale specializzato effettuerà controlli mirati sulla vendita e sulla detenzione di artifizi pirotecnici, verificando il rispetto delle normative vigenti e contrastando la diffusione di “botti” illegali o non conformi. Allo stesso tempo, saranno fornite indicazioni utili per un corretto e responsabile utilizzo dei prodotti consentiti. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di adottare la massima prudenza e di utilizzare esclusivamente articoli certificati, evitando materiali di dubbia provenienza o potenzialmente pericolosi.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri, in questa fase, si inserisce in una visione complessiva di prevenzione e tutela della comunità. L’obiettivo è consentire che l’arrivo del nuovo anno possa essere vissuto come un momento di festa autentica, senza che l’imprudenza o l’illegalità ne compromettano la serenità. In un territorio vasto e articolato come quello della provincia di Sassari, la sicurezza passa anche dalla collaborazione dei cittadini, chiamati a segnalare situazioni sospette e a contribuire, con comportamenti responsabili, a un Capodanno davvero sicuro.