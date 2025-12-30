Droga e contanti in casa, blitz dei Carabinieri ad Alghero: un arresto e una denuncia

Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre 2025, ad Alghero, un’operazione coordinata dei Carabinieri ha portato a un arresto e a una denuncia in stato di libertà per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dei militari della Compagnia di Alghero.

L’attività nasce da una rapida e mirata azione investigativa che ha condotto i militari presso l’abitazione di un uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, accurata e approfondita, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultato all’interno di un armadio della camera da letto, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e materiale riconducibile all’attività di spaccio. In particolare sono stati sequestrati 1,2 chilogrammi di eroina, 800 grammi di cocaina, circa 3 chilogrammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e una tessera sanitaria contraffatta.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Ultimate le formalità di rito, lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno eseguito un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione di un secondo indagato. Anche in questo caso l’attività ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti 145 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 5.070 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di cessione al dettaglio delle sostanze stupefacenti. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari per detenzione ai fini di spaccio.

Come previsto dall’ordinamento, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini potrà essere definitivamente accertata solo con l’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.