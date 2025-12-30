Ossi, fucile clandestino vicino ai locali notturni: arrestato un uomo dai carabinieri

A Ossi, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, un intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di un’arma clandestina. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari, con il supporto dei colleghi della Stazione cittadina, ed è maturata a seguito di una segnalazione anonima giunta al numero di emergenza 112.

La chiamata indicava la presenza di un individuo armato nei pressi di alcuni locali notturni del centro abitato, in un orario di particolare affluenza, soprattutto giovanile. Le pattuglie si sono immediatamente attivate e, al termine di rapide ricerche, hanno rintracciato il soggetto nelle vicinanze della sua abitazione.

Accanto a lui, poggiato su un muretto a secco, i militari hanno rinvenuto un fucile a canne sovrapposte calibro 12, con le canne tagliate artigianalmente e la matricola abrasa. L’arma era completa di munizionamento e pronta all’uso. L’uomo ha ammesso senza esitazioni la titolarità del fucile e non ha opposto resistenza alle operazioni di polizia.

Condotto negli uffici della Compagnia di Sassari per le formalità di rito, è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di porto di arma clandestina e ricettazione. Nella mattinata di sabato 27 dicembre, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Resta fermo il principio di presunzione d’innocenza: la responsabilità penale dell’uomo sarà definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.