Cronaca La Vineria ed Enoteca La Cantina ad Alghero cambia: riapertura tra tre mesi con una nuova veste e nuove partnership

Dal 1 gennaio saranno avviati dei lavoro di restyling con l’ingresso di una nuova partnership e l’avvio di un nuovo progetto dedicato al vino, esperienze e prodotti enogastronomici La Cantina Santa Maria la Palma comunica che il suo punto vendita, vineria ed enoteca “La Cantina” situato ad Alghero in via XXIV Maggio n.6 chiuderà temporaneamente le sue porte a partire dal 1 gennaio 2026, per avviare un processo di rinnovamento straordinario. La riapertura è prevista dopo circa tre mesi, con una nuova veste e l’ingresso di una partnership strategica che porterà importanti novità per tutti gli amanti del buon vino e dell’enogastronomia.



Il restyling del negozio, che includerà il rinnovamento degli spazi interni ed esterni e l’ampliamento dell’offerta, si inserisce in una strategia volta a migliorare l’esperienza dei clienti. Il nuovo locale sarà un punto di riferimento ancora più accogliente, con un’attenzione particolare alla selezione dei migliori vini e prodotti tipici. La novità più importante riguarda la nuova partnership, che porterà una solida expertise nel settore. L’intuizione della Cantina Santa Maria La Palma, quella di portare nel centro della città un locale focalizzato sul vino, sulle degustazioni e sugli eventi enogastronomici, ha lasciato il segno e continuerà, con una nuova veste e nuove energie.



La nuova collaborazione rappresenta un passo importante per l’azienda e per Alghero, una “città del vino” che ama la cultura del buon bere e della convivialità. Durante il periodo di chiusura sarà comunque possibile continuare ad acquistare i vini della Cantina Santa Maria La Palma, confezioni regalo e tanto altro nelle rivendite in via Don Minzoni 8 ad Alghero e nella sede principale di Santa Maria La Palma, oltre che sull’ecommerce, per garantire la continuità del servizio e la soddisfazione dei nostri affezionati clienti. La Cantina Santa Maria La Palma vuole ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno scelto La Cantina per i loro acquisti, degustazioni e serate. L’azienda invita tutti a restare aggiornati sulle novità e sugli sviluppi del progetto seguendo i canali social ufficiali e il sito web.