Tempio Pausania, cento anni di Andrea: la visita dei Carabinieri per gli auguri di Natale

Cent’anni non sono una ricorrenza qualunque. A Tempio Pausania lo sa bene l’Arma dei Carabinieri, che nei giorni scorsi ha voluto rendere omaggio ad Andrea, concittadino che ha appena raggiunto il secolo di vita.

Una rappresentanza della Stazione cittadina si è recata nella sua abitazione per un saluto semplice e diretto, lontano da cerimonie formali. Un incontro discreto, condiviso con la famiglia, pensato per segnare il compleanno e per portare gli auguri in vista delle festività natalizie ormai imminenti.

I militari hanno consegnato al festeggiato il Calendario Storico dei Carabinieri e un panettone, due simboli che raccontano, senza bisogno di spiegazioni, il legame tra l’Istituzione e la comunità. Un gesto che assume un significato particolare quando è rivolto agli anziani, depositari di una memoria che attraversa epoche, cambiamenti e generazioni.

Andrea ha accolto la visita con emozione, circondato dall’affetto dei suoi cari. Un momento sobrio, privo di enfasi, che ha restituito il senso di una presenza quotidiana: quella di un’Arma che non si limita ai compiti di sicurezza, ma mantiene un rapporto vivo con il territorio e con le persone che lo abitano.

Agli auguri rivolti personalmente dai Carabinieri di Tempio Pausania si sono aggiunti quelli del Comando Provinciale di Sassari, per un traguardo di vita che merita rispetto prima ancora che celebrazione.