TuttiUnitiPerUnSorriso, una donazione alla Chirurgia pediatrica dell’Aou di Sassari

Mercoledì 17 dicembre sono stati consegnati 5.741 euro alla Struttura complessa di Chirurgia pediatrica e neonatale dell’Aou di Sassari. La donazione è il risultato dell’iniziativa promossa dal comitato spontaneo “TuttiUnitiPerUnSorriso”, formato da un gruppo di giovani tra i 20 e i 24 anni, tutti lavoratori stagionali, che nei mesi estivi hanno deciso di organizzare una raccolta fondi a sostegno delle attività assistenziali rivolte ai bambini.

L’iniziativa ha preso forma con un evento benefico svoltosi il 13 settembre al Park Village, nel parco naturalistico di Monte Ricciu, ad Alghero. Una serata costruita con un programma articolato: musica con artisti, band e deejay del territorio, una mini maratona di otto chilometri che ha superato i cento iscritti, spazi dedicati alla ristorazione e alla socialità. Un’organizzazione che ha coinvolto residenti, turisti e partecipanti di ogni età, trasformando l’appuntamento in un momento di partecipazione diffusa.

A commentare la donazione è stato il commissario straordinario dell’Aou di Sassari, Mario Palermo: «Questa iniziativa rappresenta un esempio straordinario di cittadinanza attiva e solidarietà autentica. “TuttiUnitiPerUnSorriso” dimostra che anche i più giovani, con impegno e spirito di squadra, possono generare un impatto concreto sulla sanità pubblica. A nome dell’Azienda, rivolgo un sincero ringraziamento a tutti gli organizzatori e a chi ha contribuito alla raccolta fondi. Gesti come questi rafforzano il legame tra ospedale e territorio».

Dal reparto destinatario della donazione arriva una lettura che va oltre l’aspetto economico. Il direttore della Chirurgia pediatrica e neonatale, Francesco Saverio Camoglio, sottolinea: «Ricevere una donazione di questo tipo significa molto più del valore economico, che pure è importante. È il segno tangibile di una comunità che si prende cura dei propri bambini e riconosce il lavoro quotidiano di chi opera in reparto. Sapere che giovani ragazzi hanno scelto di dedicare tempo ed energie per sostenere i nostri piccoli pazienti è un messaggio di grande speranza e responsabilità verso il futuro».

La raccolta dei fondi è stata resa possibile da donazioni spontanee e dal coinvolgimento diretto dei partecipanti. Gli organizzatori hanno esteso l’iniziativa anche ai luoghi di lavoro, riuscendo a intercettare contributi di persone che, pur presenti temporaneamente sul territorio, hanno scelto di sostenere il progetto.

A raccontare la genesi dell’iniziativa è Alessio Baldino, responsabile del comitato spontaneo: «Sentivo il bisogno di aiutare, di fare qualcosa di concreto per gli altri. Quest’estate, quasi per gioco, è nata l’idea di impegnarci in un’iniziativa benefica: volevamo sostenere i bambini, perché crediamo che siano loro il nostro futuro. Da lì è maturata la decisione di organizzare un evento di raccolta fondi a favore del reparto di Chirurgia pediatrica, mettendoci in gioco in prima persona e dimostrando che anche ragazzi giovani come noi possono fare la differenza. È stata un’esperienza unica, un’emozione fortissima, che ci ha fatto sentire capaci di qualcosa di grande. Senza i miei amici nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, sono stati straordinari».

Alla consegna ufficiale della donazione erano presenti, oltre al commissario straordinario dell’Aou e al direttore del reparto, i rappresentanti di “TuttiUnitiPerUnSorriso”, i professionisti della Chirurgia pediatrica e Marina Crasti, direttrice della struttura Affari generali, legali, Comunicazione e Urp, che ha seguito l’iter amministrativo dell’atto. La donazione è stata così formalmente acquisita dall’Azienda, chiudendo un percorso iniziato mesi prima fuori dall’ospedale e concluso nei reparti che ne saranno destinatari.