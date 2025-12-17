Sestu, tamponamento sulla 131 degenera in lite: carabiniere ferito durante l’intervento

Un incidente stradale come tanti, almeno all’inizio. Poi la discussione, gli animi che si scaldano e l’intervento delle forze dell’ordine che finisce con un carabiniere a terra. È accaduto sulla statale 131, nel tratto che attraversa il territorio di Sestu, nella serata di ieri.

Il sinistro ha coinvolto due automobilisti, uno di nazionalità cinese e uno di etnia rom, rimasti coinvolti in un tamponamento. Dopo l’impatto, la situazione è rapidamente degenerata. Dalla discussione si è passati allo scontro fisico: secondo quanto ricostruito, uno dei due avrebbe colpito l’altro con un pugno al volto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Sestu per riportare la calma e separare i contendenti. Durante le fasi di mediazione, un militare sarebbe stato colpito accidentalmente, cadendo a terra. Per il carabiniere si è reso necessario il trasporto in ospedale, anche se soltanto per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’intervento e i rilievi di rito hanno avuto conseguenze pesanti sulla circolazione. Il traffico sulla 131 è andato in tilt, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito, costretti a rallentamenti prolungati.

Per i due protagonisti della lite, al momento, non sono stati adottati provvedimenti immediati. La vicenda potrà eventualmente proseguire sul piano giudiziario attraverso querele di parte.

Un episodio che, ancora una volta, mostra quanto basti poco perché un incidente stradale si trasformi in qualcosa di più serio, costringendo le forze dell’ordine a intervenire non solo per regolare il traffico, ma per evitare conseguenze peggiori.