Cagliari, un pensionato vince un milione al MillionDay: la notizia corre nel quartiere

La fortuna, quando passa, non suona la tromba. Fa un cenno e se ne va. Stavolta, però, ha lasciato un segno vistoso: un pensionato, cliente abituale di un bar storico di Cagliari, ha centrato un milione di euro al MillionDay.

La vincita – un milione netto, come prevede la formula del gioco – è maturata con la combinazione esatta di cinque numeri su cinquantacinque. Una meccanica semplice da spiegare e difficilissima da azzeccare, che proprio per questo continua ad attirare una platea vasta: milioni di italiani tentano la sorte inseguendo la sequenza perfetta, spesso con la stessa ostinazione con cui si rincorre un piccolo riscatto.

Nel locale dove è stata registrata la giocata, i titolari raccontano la soddisfazione con un tono che sa di familiarità più che di pubblicità: «Siamo felici soprattutto perché ha vinto una persona che conosciamo». È la frase che restituisce meglio il clima: non la festa sguaiata del colpo grosso, ma la sorpresa – quasi pudica – di una vincita che tocca qualcuno di casa.

Nel quartiere, intanto, la notizia ha fatto quello che fanno sempre le notizie quando hanno un sapore popolare: è rimbalzata di voce in voce. E con lei è arrivata la curiosità, inevitabile, di sapere chi sia “il paperone” baciato dalla sorte. L’unico elemento che filtra è l’identikit essenziale: un pensionato, uno che – come molti – ha alle spalle una vita di lavoro e sacrifici e che ora potrà guardare al domani con maggiore serenità.

In tempi di crisi, in cui anche le certezze più ordinarie sembrano costare fatica, la cifra di un milione assume un significato che va oltre il numero. Per qualcuno è un miraggio, per altri una consolazione. Per questo, attorno a una schedina vincente, si concentrano spesso speranze sproporzionate e discorsi fin troppo umani: c’è chi cerca la fortuna, chi cerca solo una tregua. Questa volta, almeno per uno, la tregua è arrivata.