Cagliari: Torna il Basketball City Camp - l’isola del basket si ritrova nella Winter Edition

La pallacanestro ha una virtù rara: costringe a pensare mentre si corre. È un esercizio di lucidità, geometria, disciplina. Per questo, quando le Polisportive Giovanili Salesiane riportano in Sardegna il Basketball City Camp – Winter Edition, non si parla soltanto di sport, ma di un modo di crescere insieme.

Dal 27 al 30 dicembre, tra il PalaCep “Don Aldo Matzeu” di via Talete a Cagliari e il PalaMellano di Sestu, si apre una quattro giorni costruita con precisione, dedicata ai nati tra il 2008 e il 2016. Il Comitato Regionale PGS, in collaborazione con la società Astro, conferma la formula del Day Camp, che permette di armonizzare gli impegni delle famiglie con sessioni di lavoro studiate per migliorare i ragazzi sia sul piano tecnico sia su quello collettivo.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare i più giovani a una pratica sportiva rigorosa, ma accessibile. Gli allenamenti sono aperti a chi il basket lo conosce già, e a chi vuole scoprirlo con metodo. Si lavora sui fondamentali, si affrontano aspetti tattici, si discute, si osserva. Soprattutto si cresce attraverso il confronto con tecnici che hanno imparato a leggere il gioco ai suoi livelli più alti.

Il programma Individual, riservato ai nati dal 2008 al 2012, è andato rapidamente sold out. Restano invece posti nei due percorsi della mattina: Rookie, per i più piccoli (2013–2016), con appuntamento dalle 9.30 alle 12.30 nella palestra di via Talete; e Senior, per i nati dal 2008 al 2012, nella stessa fascia oraria al PalaMellano.

A dare forma alla Winter Edition sarà una figura che il mondo del basket conosce bene: Adam Filippi, player development coach di fama internazionale, con anni di esperienza NBA e un lavoro recente accanto ad atleti come Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo. «Porterò la mia esperienza al servizio di tutti i ragazzi che desiderano migliorare la tecnica individuale e diventare giocatori più completi – dice Filippi – Footwork, ball handling, passaggio, collaborazioni, uno contro uno e tanto, tanto tiro: sarà questa la base del programma!».

Accanto a lui tornerà Peppe Mulas, responsabile tecnico del settore giovanile della Dinamo Sassari, presenza solida del movimento cestistico isolano. Tra Cagliari e Sestu ci sarà anche Matteo Boccolini, per quindici anni preparatore atletico della Dinamo e professionista coinvolto nelle nazionali giovanili, nella nazionale femminile e in altri sport di alto livello. Con loro opererà un gruppo di dieci tecnici delle società locali, supportati da ulteriori ospiti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

La forza del Basketball City Camp non sta solo nella qualità dei coach, ma nella sua natura. Ragazzi e ragazze di società diverse si ritrovano sullo stesso parquet, si confrontano, imparano a riconoscere nell’altro un compagno prima ancora che un avversario. È un modo per ricordare che lo sport non forma soltanto atleti, ma comunità.

Per informazioni: www.basketballcitycamp.it – info@basketballcitycamp.it

La pallacanestro, nella sua essenza, è un invito a pensare. Questo camp lo rinnova con chiarezza.