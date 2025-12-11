Cena di gala della solidarietà – 14 dicembre, ore 20.30, Ristorante “Da Vito”, Sennori

La solidarietà, quando è autentica, non ha bisogno di proclami. Si riconosce nei gesti concreti, nelle mani che lavorano insieme, nella capacità di un territorio di ritrovarsi attorno a un progetto comune. È lo spirito che anima la Cena di Gala della Solidarietà, organizzata per domenica 14 dicembre al Ristorante “Da Vito”, lungo la Statale 200 dell’Anglona, da una rete di realtà che fanno dell’impegno civile una pratica quotidiana: l’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari, gli Istituti Alberghieri di Sassari e Alghero, A.B.I. Professional, con la collaborazione di Vito Senes.

Sarà una serata in cui la cucina diventa linguaggio, ponte tra generazioni e saperi. Chef, professionisti e studenti lavoreranno fianco a fianco per dare forma a un evento che unisce due patrimoni essenziali: la cultura gastronomica della Sardegna e il senso di responsabilità verso chi vive condizioni di fragilità. Il ricavato sarà destinato interamente alla Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione dell’apertura della nuova sede territoriale a Nuoro. Una realtà che da oltre sessant’anni accompagna, sostiene e dà voce alle persone sordocieche e con pluriminorazioni psicosensoriali, restituendo dignità e prospettive là dove la vita impone ostacoli difficili.

La cena, proposta al costo di 50 euro, rappresenta un modo semplice e diretto per contribuire a un percorso più grande di noi. Per partecipare è richiesta la prenotazione al 351 3576991. In fondo, la solidarietà è anche questo: sedersi a tavola sapendo che, altrove, quel gesto diventerà aiuto reale.