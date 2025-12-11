Cagliari, assemblea degli azionisti di Abbanoa convocata per domani

Domani, venerdì 12 dicembre 2025, alle 9.30, Regione e Comuni soci torneranno attorno allo stesso tavolo per l’assemblea degli azionisti di Abbanoa. La riunione si terrà nella sala Ras “Anfiteatro”, in via Roma 253, ed è chiamata a discutere un punto unico ma decisivo per l’assetto societario e regolatorio del gestore idrico.

All’ordine del giorno compare infatti lo scenario connesso alla possibile richiesta di restituzione dell’aiuto di Stato oggetto della Decisione della Commissione C (2013) 4986 del 31 luglio 2013. Una vicenda che da anni pesa sui bilanci, sulle strategie e sulle relazioni tra i soci pubblici, e che richiede oggi una valutazione congiunta alla luce degli indirizzi formulati da EGAS e delle analisi tecniche già svolte.

La seduta dovrà quindi definire gli indirizzi sulle modalità di eventuale restituzione dell’aiuto erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna e sulle relative condizioni, tracciando il perimetro delle decisioni amministrative e finanziarie da assumere.

Un passaggio che intreccia diritto comunitario, gestione industriale e responsabilità degli enti soci: ed è proprio qui che serve la massima chiarezza, perché le scelte prese domani orienteranno il futuro del servizio idrico integrato nell’isola.