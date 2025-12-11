Sassari, due nuovi mezzi antincendio per la compagnia barracellare

Due nuovi mezzi antincendio sono stati consegnati ieri alla compagnia barracellare dalla Protezione civile comunale, grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Sardegna. La cerimonia si è svolta davanti al Palazzo Ducale, alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia, del comandante della Polizia locale Gianni Serra, del comandante dei barracelli Giuseppe Solinas e del personale della Protezione civile comunale.

I mezzi sono due pick-up allestiti con moduli antincendio, pensati per intervenire con rapidità nelle situazioni di emergenza legate al rischio incendi e agli scenari di protezione civile più frequenti, inclusi i fenomeni idrogeologici che ciclicamente interessano l’area urbana e le campagne limitrofe.

«Ringrazio il sindaco, Giuseppe Mascia, il comandante, Gianni Serra, e il responsabile della Protezione civile comunale, Franco Pilichi, per la collaborazione e la sinergia per il raggiungimento di questo importante obiettivo: avere mezzi nuovi per essere più efficienti in determinati interventi sia per rischio idrogeologico sia contro gli incendi. Un aiuto importante che solo con la collaborazione tra compagnia barracellare, amministrazione comunale e Protezione civile è stato possibile raggiungere, aggiungendo un nuovo e importante tassello per poter continuare sempre meglio» ha commentato il comandante dei barracelli Giuseppe Solinas.

Con la nuova dotazione, la città rafforza la capacità operativa in uno dei fronti più delicati della sicurezza pubblica: intervenire subito, con strumenti adeguati, dove il territorio è più vulnerabile.