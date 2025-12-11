Concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Sono state avviate le procedure per il reclutamento di 65 allievi ufficiali destinati al servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri. La domanda di partecipazione può essere presentata da oggi fino al 9 gennaio attraverso il portale www.carabinieri.it , nell’area dedicata ai concorsi, seguendo il percorso indicato e affrontando le prove previste dal bando: preselezione scritta, prova di italiano, verifica della conoscenza della lingua inglese, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, colloquio orale e tirocinio.

Arruolarsi nell’Arma significa scegliere un’istituzione che ha attraversato la storia nazionale mantenendo intatto il proprio baricentro etico. Il motto «nei secoli fedele» — nato in un contesto ottocentesco ma divenuto cifra morale di una tradizione continuamente aggiornata — richiama l’idea di un servizio che non si esaurisce nella disciplina militare, ma si nutre di una precisa cultura civica: la responsabilità verso la comunità e la cura del bene comune.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso del diploma, o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2025/2026, che alla data di scadenza delle domande abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiduesimo.

I candidati che supereranno la selezione saranno ammessi al 208º Corso dell’Accademia Militare di Modena. Il percorso formativo, di cinque anni, intreccia insegnamenti universitari e addestramento militare, con un impianto giuridico-amministrativo che accompagna l’allievo dal primo ingresso in Accademia fino alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove il ciclo si completa con la laurea magistrale in giurisprudenza.

Al termine della formazione, i giovani ufficiali entreranno nei diversi reparti con il grado di tenente, chiamati a ricoprire incarichi di comando e responsabilità all’interno dell’organizzazione dell’Arma. Un passaggio che segna non solo un avanzamento professionale, ma l’ingresso in una tradizione di servizio che ha fatto della serietà, dell’abnegazione e dell’equilibrio decisionale i propri tratti distintivi.