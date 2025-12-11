Sassari: Albero di Natale agricolo, inaugurazione sabato 13 dicembre in piazza Marconi

Il Centro Studi Agricoli presenterà sabato mattina, alle 10.30, il proprio Albero di Natale Agricolo in piazza Marconi, sul lato destro della piazza. Un’iniziativa semplice nella forma ma densa di significati, che unisce territorio, solidarietà e la volontà di riportare al centro della città ciò che la terra offre.

Accanto all’inaugurazione prenderà avvio anche la distribuzione di oltre mille mele, offerte a contributo volontario. L’intero ricavato sarà destinato ai bambini meno fortunati, all’interno di una raccolta di giocattoli sostenuta dal Comando della Polizia Locale di Sassari, che curerà personalmente la consegna dei doni.

Per questa edizione, il Centro Studi Agricoli ha scelto come simbolo l’agrifoglio: specie autoctona e protetta, che sostituisce abeti e pini per richiamare un’identità sarda troppo spesso sacrificata ai canoni decorativi più consueti. L’albero è stato addobbato con mandarini, mele, carciofi, limoni e persino un cavolfiore, una composizione volutamente schietta che restituisce, senza artifici, il volto dell’orticoltura sassarese.

Il presidente Tore Piana invita cittadini, famiglie e stampa a partecipare all’inaugurazione per condividere un momento che unisce comunità e attenzione verso chi è in difficoltà.

Appuntamento sabato 13 dicembre, alle 10.30, in piazza Marconi. L’Albero di Natale Agricolo vi aspetta.