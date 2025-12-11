Cagliari, cerimonia solenne alla Caserma Zuddas: undici Carabinieri di Oristano insigniti per operazioni di alto profilo

Nella cornice severa e carica di storia della Caserma Zuddas, sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna, si è svolta questa mattina la cerimonia solenne di consegna delle ricompense per meriti di servizio. A presiedere l’evento il Comandante della Legione, Generale di Brigata Francesco Rizzo, che ha richiamato il valore della tradizione dell’Arma come fondamento di ogni gesto di disciplina e sacrificio.

Tra i premiati spiccano undici militari del Comando Provinciale di Oristano. Gli encomi assegnati raccontano un lavoro investigativo che non vive di clamori, ma di costanza, rigore e sangue freddo. Un impegno che si misura nei fatti: operazioni complesse, condotte in territori delicati, portate avanti con dedizione esemplare.

I primi riconoscimenti — encomio semplice di Comando di Legione — sono stati conferiti a: Lgt. C.S. Roberto Moriconi, Lgt. Giuliano Pala, App. Sc. Q.S. José Murranca, tutti in forza al Nucleo Investigativo di Oristano, e al Mar. Ord. Francesco Tedesco, addetto al NORM della Compagnia di Oristano.

La motivazione, letta con la gravità che merita, è un ritratto nitido del loro operato: «Operanti in territorio sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con spiccata professionalità, notevole acume investigativo ed elevato spirito di sacrificio sviluppavano e conducevano una complessa e articolata attività di indagine su una rapina aggravata in danno di un ufficio postale...» L’indagine ha portato a misure cautelari importanti, restituendo un quadro di sicurezza a una comunità colpita da un crimine violento.

Un secondo encomio semplice di Legione è stato conferito al Lgt. C.S. Francesco Roberto Masala, al Mar. Ca. Giuseppina Messina, al V.Brig. Bruno Luigi Massimo Stiglitz, al Lgt. C.S. Gaspare Fogliana, al Brig. Gino Garbin, al V.Brig. Salvatore Culotta e all’App. Sc. Q.S. Tonino Imperioli, impegnati tra Nucleo Investigativo e Sezione Operativa della Compagnia di Oristano.

La motivazione sintetizza un lavoro investigativo di raro spessore: «Evidenziando lodevole senso del dovere, elevata professionalità e spiccato intuito investigativo, svolgevano una complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un gruppo criminale responsabile di tentato omicidio…» L’operazione si è chiusa con provvedimenti restrittivi, arresti in flagranza e un sequestro imponente: oltre un chilo di cocaina, armi clandestine e armi da guerra.

La presenza dei familiari ha dato alla cerimonia un tratto umano che nessun atto formale può restituire appieno. Gli encomi non sono solo un riconoscimento interno: riflettono l’impegno quotidiano dell’Arma in un territorio che conosce fragilità e ombre, e che trova nelle istituzioni un presidio di sicurezza reale.

Un orgoglio — questo è emerso chiaramente — che appartiene non solo al Comando Provinciale di Oristano, ma a tutta la comunità oristanese, che vede valorizzato un lavoro spesso silenzioso, sempre decisivo.