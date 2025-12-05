E-Distribuzione e Beeing portano nelle scuole il “Progetto Arnie”: bambini alla scoperta del mondo delle api

Cagliari, 5 dicembre 2025 – Tre giornate di formazione, decine di bambini coinvolti e un unico obiettivo: educare le nuove generazioni alla sostenibilità partendo da uno degli organismi più preziosi per il pianeta, le api. È il cuore del Progetto Arnie, l’iniziativa promossa da E-Distribuzione e Beeing nelle scuole dell’infanzia e primarie di Cagliari e Villasor.

Un lavoro educativo che tiene insieme divulgazione scientifica, tutela ambientale e coinvolgimento diretto dei più piccoli, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino il ruolo fondamentale degli impollinatori nella salvaguardia degli ecosistemi.

Il progetto ha preso avvio alla Scuola dell’Infanzia “Congregazione Ancelle della Sacra Famiglia” di Cagliari, dove circa cinquanta bambini dai tre ai cinque anni hanno partecipato ai primi incontri dedicati al mondo delle api. Le attività sono poi proseguite a Villasor, presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Ernesto Puxeddu, con due appuntamenti che hanno coinvolto complessivamente un centinaio di alunni di seconda, terza e quarta elementare.

Gli incontri sono stati condotti da Istrú, partner locale di Beeing: un’azienda apistica sarda impegnata nella produzione di miele e nella diffusione della cultura delle api, con particolare attenzione alla formazione nelle scuole.

L’apicoltore ha introdotto i bambini alla vita dell’arnia, spiegando con linguaggio adatto alle diverse fasce d’età come vivono le api, quale ruolo hanno nell’impollinazione e perché la loro presenza è decisiva per la biodiversità. Slide, strumenti autentici – dalla tuta da apicoltore all’affumicatore e ai telaini – e, quando possibile, un’arnia didattica hanno trasformato la lezione in un’esperienza diretta, concreta e facilmente memorizzabile.

A metà mattina i bambini hanno condiviso una merenda a base di miele prodotto da Istrú, occasione non solo conviviale ma anche educativa, per comprendere l’origine del prodotto e il valore del lavoro delle api.

Le attività si sono chiuse con laboratori di disegno, giochi a tema e momenti di interazione pensati per stimolare curiosità e creatività. L’entusiasmo dei piccoli partecipanti ha confermato la validità dell’approccio scelto.

E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, esprime piena soddisfazione per il risultato delle tre giornate, ricordando come il progetto si inserisca in un più ampio impegno a favore della sostenibilità e della sensibilizzazione ambientale. In Sardegna la società è già attiva con numerose iniziative: dalla partecipazione ai programmi europei Life, alla street art che trasforma cabine elettriche in veri e propri musei a cielo aperto, fino alla collaborazione costante con scuole e università dell’isola.

Anche Beeing sottolinea il valore dell’iniziativa e la necessità di far entrare la tutela degli impollinatori nelle aule scolastiche. Portare questi temi a contatto con i più piccoli significa costruire basi culturali solide e consapevoli: un ponte tra natura, tecnologia e nuove generazioni che può fare la differenza nella futura protezione dell’ambiente.