Sassari, arrestato un uomo per traffico di droga: sequestrati oltre 140 grammi di cocaina

La Polizia di Stato di Sassari ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana, residente nel Torinese, trovato in possesso di oltre 140 grammi di cocaina. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile – Sezione Antidroga, che nella mattinata del 27 novembre hanno fermato l’uomo e lo hanno accompagnato al locale nosocomio, sospettando che potesse occultare lo stupefacente all’interno del corpo.

Le verifiche cliniche hanno confermato i sospetti: i sanitari hanno individuato 10 ovuli nel tratto intestinale del fermato, poi espulsi nell’arco delle 24 ore successive. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo era arrivato in Sardegna con un volo proveniente da Milano e la droga era destinata al mercato sassarese.

Le analisi eseguite presso i laboratori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura hanno attestato l’“ottima qualità” della cocaina sequestrata, dettaglio che conferma la pericolosità dell’organizzazione coinvolta e il valore dello stupefacente una volta immesso sul mercato.

Terminate le formalità di rito, l’indagato — del quale si ribadisce il principio di presunzione d’innocenza — è stato associato alla Casa Circondariale di Sassari su disposizione della Procura della Repubblica.

Un intervento rapido e mirato che rientra nella costante attività di contrasto al traffico di droga sul territorio, settore in cui la Questura continua a registrare un’intensa operatività investigativa, rafforzata anche dal coordinamento tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato.