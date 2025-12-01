Capodanno 2026, la Sardegna fa il pieno di musica: tutti gli appuntamenti del 31 dicembre

Ad Alghero torna il Cap d’Any, appuntamento consolidato nel panorama regionale. Sul palco del Piazzale della Pace si esibirà Gabry Ponte, impegnato in un dj set costruito sulle sue hit internazionali e sui brani che hanno segnato gli anni Duemila. Due giorni prima, il 29 dicembre, concerto di Raf. Grande attesa anche a Olbia, dove il molo di Isola Bianca ospiterà Marco Mengoni, reduce dal tour europeo. A seguire, lo show di Lazza.





A Arzachena, allo stadio Pirina, il protagonista sarà Achille Lauro, tra performance e scenografia, secondo uno stile che il pubblico conosce bene. A Cagliari il Comune conferma il Capodanno diffuso: più palchi, eventi itineranti, nessun nome ancora ufficializzato. La formula resta la stessa delle ultime edizioni. Nel sud della Città Metropolitana, ad Assemini, il 28 dicembre arriverà Ghali allo stadio Santa Lucia. Ingresso gratuito, posti limitati e prenotazione obbligatoria. A Sant’Antioco, grazie al bando regionale Grandi Eventi, la notte sarà affidata agli Elio e le Storie Tese, annunciati con formazione al completo. Il sindaco Ignazio Locci lo ha definito «un appuntamento aperto a tutti, occasione di svago e di valorizzazione della ricettività locale».





A Capoterra, protagonista della serata sarà Dj Jad, storico membro degli Articolo 31, con un dj set di cinque ore. In Ogliastra, Tortolì punta su Sarah Toscano, la diciannovenne vincitrice di Amici. Il secondo nome del cartellone verrà comunicato il 5 dicembre. A Bosa si tornerà agli anni Novanta con il live “Voglio tornare negli anni ’90 – Speciale Capodanno”, in viale Repubblica e piazza Dante dalle 23:15. Infine, in Costa Smeralda, Porto Cervo non prevede concerti per la notte del 31. L’evento clou è invece fissato per il 27 dicembre, quando i Ricchi e Poveri saliranno sul palco della piazzetta centrale.





Questo è il quadro di ciò che accadrà in Sardegna nella notte di San Silvestro. Ogni territorio con il suo stile, ogni piazza con il suo pubblico: un mosaico che racconta l’Isola meglio di tante analisi.