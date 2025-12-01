A Oliena la tappa dello Spoke 2 di e.INS su innovazione, artigianato e ospitalità

Si è svolto questa mattina, nella Biblioteca comunale “Mario Ciusa Romagna” di Oliena, l’incontro territoriale dello Spoke 2 “Turismo e Beni Culturali” dell’ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, coordinato dall’Università di Sassari e finanziato dal PNRR. Dopo Carbonia e Cabras, anche il territorio barbaricino ha ospitato una giornata di confronto dedicata alle applicazioni delle tecnologie digitali nelle filiere locali.

L’iniziativa, intitolata “Tra ospitalità e saperi locali: innovazione tecnologica per l’artigianato, l’agroalimentare e la ricettività”, ha riunito imprese, operatori, amministratori e associazioni interessati a conoscere gli sviluppi dei progetti in corso e le opportunità di collaborazione con il mondo della ricerca.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali dell’assessore comunale Anna Rita Magrini, del coordinatore dello Spoke 2 Luca Pulina, del presidente del GAL Barbagia Paolo Puddu e del presidente del Distretto Rurale del Nuorese Guglielmo Puligheddu.

A seguire, l’introduzione tematica con gli interventi “Dallo Spoke 2 al territorio” (Pulina) e “L’innovazione per rafforzare la propria identità” (Puligheddu).

Dalle 12 si è svolto il dibattito “Connessioni utili”, moderato da Pulina, con Agostino Cicalò (Camera di Commercio di Nuoro), Luigi Cocco (Inoke), Cristoforo Coccollone (Consorzio Frutti del Gennargentu), Pietro Mazzette (Confartigianato Nuoro-Ogliastra), Graziano Pau (Cooperativa Olivicoltori Oliena) e Claudio Perseu (GAL Barbagia).

Successivamente la sessione “Trame territoriali” ha ampliato il confronto con gli interventi di Nada Beretic (Università di Sassari), Andrea Bertuzzi (OverApp), Salvatore Biscu (Cooperativa Enis), Simone Campus (GAL Anglona Coros), Alessandro Caria (GAL Nuorese Baronia), Antonio Congiu (Comune di Orgosolo), Francesca Deledda (Il Cortile dei Ricordi), Donatella Deriu (Hotel Donatella), Carlo Parodo (The Big Wave) e Angelika Veres (ITS Tagss Academy).

La mattinata si è chiusa con un’area espositiva dedicata alle soluzioni tecnologiche e un momento di networking.

La tappa di Oliena rientra nel tour avviato dallo Spoke 2 negli ultimi mesi, che ha coinvolto numerosi enti pubblici e privati nella definizione di circa cinquanta progetti di innovazione. Il percorso si concluderà il 19 dicembre all’ExMè di Nuoro, dove saranno presentati risultati e prospettive future.