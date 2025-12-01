Valledoria, arrestato un uomo trovato con oltre un etto di droga durante un controllo stradale

Serata movimentata a Valledoria, dove sabato 29 novembre i Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato un uomo sorpreso con oltre un etto di sostanza stupefacente durante un controllo alla circolazione stradale. L’operazione rientra nei servizi rafforzati del fine settimana disposti dal Comando Provinciale di Sassari.

Il controllo è scattato quando i militari hanno fermato un’auto: il passeggero, subito apparso nervoso e insofferente, ha insospettito la pattuglia. Da lì è scattata la perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di un involucro in cellophane contenente circa 100 grammi di infiorescenze di marijuana e un secondo involucro con circa 5 grammi di cocaina, entrambi accuratamente occultati.

Gli accertamenti sono proseguiti in un immobile riconducibile all’uomo. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati due bilancini di precisione, perfettamente funzionanti, nascosti in un’intercapedine ricavata nel controsoffitto del bagno. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

Come previsto dalla legge, si ricorda che la responsabilità dell’indagato non è definitiva: vale il principio di presunzione d’innocenza sino a eventuale sentenza irrevocabile.

L’operazione si inserisce nella più ampia attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio disposta dall’Arma nel nord Sardegna, con particolare attenzione ai fine settimana e alle principali arterie stradali.