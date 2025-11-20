Il corpo della madre nascosto in cantina per continuare a prendere la pensione: scoperto perché si traveste da donna

Una storia che sembra uscita da un noir, ma che arriva dalla provincia di Mantova. A Borgo Virgilio un uomo di 57 anni è ora indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps dopo aver nascosto per quasi tre anni il corpo della madre, morta nel 2022, nella cantina di casa. Nel frattempo avrebbe continuato a incassarne la pensione.

Il caso è emerso quando la carta d’identità della donna è scaduta. Per rinnovarla, l’uomo si è presentato all’ufficio anagrafe travestito da donna, tentando di spacciarsi per la madre. Un travestimento goffo, che ha subito insospettito gli impiegati comunali. Il personale ha allertato la Polizia locale, facendo partire i controlli.

Gli agenti hanno poi eseguito un sopralluogo nell’abitazione, trovando il corpo dell’anziana in cantina, ormai mummificato. Secondo quanto ricostruito, il decesso risalirebbe a tre anni fa e non sarebbe mai stato comunicato alle autorità. Nel frattempo, il figlio avrebbe continuato a ritirare ogni mese l’assegno pensionistico.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda e verificare l’ammontare esatto della truffa ai danni dell’Inps. Ai magistrati ora il compito di ricostruire la cronologia dei fatti e valutare eventuali aggravanti. Continueremo ad aggiornare la notizia.