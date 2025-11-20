Avis Provinciale di Sassari: tre nuove giornate di screening gratuiti a novembre a Sassari, Uri e Sennori

L’Avis Provinciale di Sassari rilancia il progetto di prevenzione “Un dono a chi dona” con tre nuove giornate di screening sanitari nel mese di novembre. Un’iniziativa che unisce salute pubblica, sensibilizzazione e sostegno al mondo della donazione del sangue, grazie alla collaborazione con Sardegna For You e al contributo della Fondazione di Sardegna.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 novembre a Sassari, nella sede Avis provinciale in Strada Vicinale Taniga San Camillo. Qui verranno effettuati lo screening carotideo, quello dell’aorta addominale e i controlli sull’insufficienza venosa degli arti inferiori.

La seconda giornata si terrà sabato 29 novembre a Uri, nella biblioteca comunale di via Sassari 22. In questo caso sono previsti gli screening dedicati alla prostata over 50, l’andrologico under 45 e l’esame reno-vescicale, tutti aperti alla popolazione.

Il terzo e ultimo appuntamento è in programma domenica 30 novembre a Sennori, nella sede Avis di via Leonardo Da Vinci 1, dove saranno disponibili gli stessi screening urologici previsti per Uri.

Gli esami sono gratuiti per tutti i donatori Avis, mentre per i non donatori è previsto un contributo contenuto che consente comunque l’accesso ai controlli. Una scelta dettata dall’alta partecipazione raccolta nelle edizioni precedenti.

«Con Un dono a chi dona vogliamo offrire ai nostri donatori un servizio concreto, capace di tutelare la loro salute e di ringraziarli per ciò che fanno ogni giorno – spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari –. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di aprire gli screening anche ai non donatori: un modo per sensibilizzare alla cultura della prevenzione e, speriamo, avvicinare nuove persone alla donazione del sangue. La risposta straordinaria degli anni passati ci conferma che questa è la strada giusta».

Per le prenotazioni, i non donatori possono contattare il numero 351 7702262 (dal lunedì al venerdì, 10-13 e 15-18).

I donatori possono rivolgersi direttamente alla propria Avis comunale.