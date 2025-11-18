Sassari, arrestato sulla Sassari–Olbia: sequestrati 65 grammi di cocaina. Inseguimento lungo la S.S. 729

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un inseguimento lungo la Strada Statale 729 Sassari–Olbia, una delle principali arterie del territorio provinciale.

L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari, è avvenuta qualche giorno fa intorno alle 18:30, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga. Gli agenti hanno notato un’auto che procedeva verso Cagliari con andatura irregolare, caratterizzata da cambi di corsia improvvisi, frenate brusche e accelerazioni sospette.

Decisi ad approfondire, gli operatori hanno seguito il veicolo fino allo svincolo per Olbia, dove il conducente ha imboccato la S.S. 729 tentando di allontanarsi. Tra il chilometro 7 e il chilometro 8, gli agenti hanno intimato l’alt, ma l’uomo ha tentato una manovra repentina per sfuggire al controllo. La fuga è durata pochi istanti: le pattuglie posizionate lungo il tragitto hanno chiuso la strada con una manovra di sbarramento.

Durante le fasi di blocco del mezzo, il conducente ha lanciato dal finestrino un involucro bianco. Recuperato immediatamente dalla Polizia, conteneva un blocco di cocaina di circa 65 grammi, confezionato in cellophane. Le analisi della Polizia Scientifica hanno confermato la natura dello stupefacente.

Gli accertamenti hanno poi rivelato che l’uomo era gravato da numerosi precedenti per reati di droga ed era stato scarcerato nel gennaio scorso dopo aver scontato una condanna per fatti analoghi. Accompagnato in Questura, è stato sottoposto a perquisizione personale: gli agenti hanno sequestrato circa 600 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di due bilancini di precisione, ulteriore elemento che ha confermato l’attività di traffico di stupefacenti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato nella propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

Nell’udienza del giorno seguente, l’arresto è stato convalidato, e il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’intervento conferma il costante impegno della Polizia di Stato di Sassari nel contrasto al traffico di droga lungo le principali vie di collegamento, con un’attenzione crescente alle tratte che collegano Sassari a Olbia e Cagliari.