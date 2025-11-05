Cronaca Ferrovie: Novità in arrivo per gli ATR 465 della Sardegna

Potrebbero esserci novità nel medio periodo per gli ATR 465 costruiti dalla spagnola CAF per la Sardegna e sostanzialmente mai utilizzati sulla rete isolana. L’8 settembre scorso sono infatti iniziate sulla tratta tra Ploaghe e Ozieri-Chilivani le prove in linea dell’ATR 465 n.001 finalizzate alla certificazione e all’autorizzazione da parte di ANSFISA per la circolazione sulla rete RFI a Rango di Velocità P e velocità massima di 150 km/h ma soprattutto con assetto variabile attivo. Le prove, destinate poi all’intero gruppo dei convogli ATR 365/465, proseguiranno fino ad aprile 2026 e interesseranno progressivamente tutta la rete sarda a nord di Oristano. Il programma coinvolge Regione Sardegna, CAF, Italcertifer, CETEST, RFI e Trenitalia, con l’obiettivo di valutare il comportamento dinamico del veicolo al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di sicurezza in tutte le condizioni di esercizio.



Le prove del pendolamento, il cui utilizzo sarebbe essenziale sulla rete sarda per accorciare i tempi di percorrenza, vengono condotte in orario notturno per non interferire con la circolazione commerciale e prevedono test in varie condizioni di carico, anche con il treno opportunamente zavorrato. Intanto il 4 aprile scorso l’ATR 365 n.007 è stato ricomposto in configurazione a quattro casse nel DL di Cagliari, tornando a essere classificato ATR 465 n.002 ed ha ricevuto contestualmente la livrea DPR. Nei prossimi mesi sarà il veicolo capofila per il progetto ERTMS e l’omologazione del nuovo sottosistema di bordo. Per la cronaca, l'ATR 465 n.001 è l'unico tra i convogli di entrambi i gruppi ad aver ancora mantenuto la livrea originale in grigio chiaro con fascia rossa e porte nere.