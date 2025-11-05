San Sperate, la magia del dono cantata dai bambini

A volte le parole non bastano. Serve la voce limpida dei bambini per ricordare agli adulti cosa significhi davvero donare. Venerdì 7 novembre, alle 18:30, nell’aula consiliare del Comune, sarà presentato il video del Piccolo Coro San Sperate, realizzato per il progetto nazionale “La magia del dono” promosso da AIDO Belluno, in collaborazione con il Coro Arcobaleno di Limana.

L’iniziativa celebra i cinquant’anni dell’AIDO, l’associazione che da decenni diffonde la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. E lo fa con il linguaggio più universale che esista: la musica.

Il progetto coinvolge cori di voci bianche di tutta Italia, ciascuno chiamato a interpretare “La magia del dono”, brano scritto e composto da Lodovico Saccol, autore più volte premiato allo Zecchino d’Oro. Una canzone che parla del dono come gesto naturale, come respiro della vita.

Per la Sardegna, a portare il messaggio è il Piccolo Coro San Sperate, diretto da Giovanna Caria, che ha interpretato il brano con entusiasmo e sensibilità. Durante la serata interverranno Pinuccio Collu per AIDO e l’assessore alla Cultura e Sport del Comune, Fabio Madeddu.

L’invito è aperto a tutti. E non è solo un concerto, ma un promemoria gentile: che il dono non impoverisce, ma moltiplica. Come il canto di un bambino che, invece di trattenere il fiato, sceglie di offrirlo al mondo.